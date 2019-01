Dario Argento prepara un nuovo film

Di Pietro Ferraro martedì 22 gennaio 2019

Dario Argento in un'intervista radiofonica ha rivelato che sta preparando un nuovo film ancora senza un titolo.

Il leggendario maestro dell'horror Dario Argento ha recentemente partecipato ad una chiacchierata con la trasmissione Un Giorno da Pecora di Radio Rai 1.

Dario Argento: il meglio e il peggio del 'Maestro del brivido' Dario Argento compie 74 anni e Cineblog ne ripercorre la carriera dal cult "Profondo Rosso" al "Dracula 3D" di Bram Stoker.

Argento ha confermato di non essere un fan del remake Suspiria di Luca Guadagnino ribadendo che secondo lui il film, nonostante un impatto estetico raffinato, di fatto: "Ha tradito lo spirito del film originale".

Argento nella stessa intervista ha anche rivelato chew sta lavorando ad un nuovo film e che presto incontrerà gli sceneggiatori per discutere del progetto. Durante l'intervista ha detto che il titolo originariamente scelto per il film non era di suo gradimento, quindi attualmente il film non ha un titolo.

L'ultimo lavoro di Dario Argento è stato Dracula 3D uscito nel 2012, film che ha confermato la parabola discendente del regista iniziata nel 2004 con Il cartaio, confermata dal sequel La terza madre (2007) e culminata con Giallo (2009), forse il peggior film mai realizzato da Argento che a questo punto ha necessità di realizzare qualcosa che lo riporti ai fasti di un tempo o perlomeno che ne rievochi le suggestioni.







#ugdp #DarioArgento il mio nuovo film? Mi sto incontrando cogli sceneggiatori, ho cassato un titolo che non mi piaceva...

— Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) 18 gennaio 2019

Fonte: Bloody Disgusting