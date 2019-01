The Vanishing - Il mistero del faro: trailer italiano del thriller con Gerard Butler

Di Pietro Ferraro martedì 22 gennaio 2019

The Vanishing: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Gerard Butler nei cinema italiani dal 28 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer italiano di The Vanishing - Il mistero del faro (precedentemente noto come "Keepers"), un thriller basato su eventi reali con protagonisti Gerard Butler e Peter Mullan in uscita nei cinema italiani il 28 febbraio.

Gerard Butler (Hunter Killer) e Peter Mullan (Ozark) sono i protagonisti di questo teso thriller che segue tre guardiani del faro che arrivano per lavorare su una remota isola scozzese dove fanno una fatidica scoperta: una barca a remi distrutta con una cassa piena d'oro. Mentre una barca misteriosa si dirige verso l'isola, i tre uomini fanno una scelta che cambierà le loro vite per sempre, intrappolandoli in una rete di avidità, paranoia e omicidio.

Kristoffer Nyholm dirige il film da sceneggiatura scritta a quattro mani da Joe Bone e Celyn Jones.

Gerard Butler reduce dal recente thriller con sommergibili Hunter Killer uscito lo scorso anno, sarà protagonista prossimamente del terzo film della serie action-thriller "Attacco al Potere" dal titolo Angel Has Fallen (23 agosto 2019) e riprenderà il ruolo del poliziotto "Big Nick" O'Brien in Den of Thieves 2, sequel del crime-thriller Nella tana dei lupi attualmente in fase di sviluppo.

La trama ufficiale:





Su un’isola remota al largo della Scozia, i tre guardiani del faro svanirono senza lasciare traccia: la loro scomparsa ha dato vita al celebre Mistero delle Isole Flannan. Tre uomini si apprestano ad assumere servizio di guardia del faro per le solite sei settimane, tutto prosegue con normalità fino a quando scoprono un baule pieno d’oro portato sull’isola da un naufrago in fuga. Saranno costretti a difendersi, a restare uniti, a nascondersi…ma la crescente paranoia li porterà a mentire persino a se stessi.