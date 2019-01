Stasera in tv: "Una spia e mezzo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 gennaio 2019

Italia 1 stasera propone Una spia e mezzo (Central Intelligence), commedia d'azione del 2016 diretta da Rawson Marshall Thurber e interpretata da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Aaron Paul e Melissa McCarthy!--occhiello:end-->

Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Bob Stone / Robbie Wheirdicht

Kevin Hart: Calvin Joyner

Amy Ryan: agente Pamela Harris

Aaron Paul: Phil

Danielle Nicolet: Maggie Joyner

Timothy John Smith: agente Nick Cooper

Megan Park: Lexi

Ryan Hansen: Steve

Rawson Marshall Thurber: Handsome Pants‑Catcher (Cameo)

Thomas Kretschmann: il compratore

Jason Bateman: Trevor

Melissa McCarthy: Darla

Doppiatori italiani

Andrea Lavagnino: Bob Stone / Robbie Wheirdicht

Nanni Baldini: Calvin Joyner

Francesca Fiorentini: agente Pamela Harris

Francesco Pezzulli: Phil

Letizia Scifoni: Maggie Joyner

Simone D'Andrea: Steve

Christian Iansante: il compratore

Alessio Cigliano: Trevor

Francesca Guadagno: Darla





Trama e recensione

"Una spia e mezzo" segue le gesta di Bob (The Rock), una delle più letali armi segrete della CIA. Ai tempi del liceo Bob era un nerd sovrappeso e da allora ha compensato costruendosi un mostruoso fisico da body builder con addominali che possono letteralmente uccidere. Bob si ritrova a fare squadra con un ex compagno di scuola interpretato da Kevin Hart che invece è stato il ragazzo più popolare nel suo liceo, ma quei quei giorni sono ormai lontani. Mentre la loro riunione di ex studenti si avvicina, Bob coinvolge il suo riluttante ex compagno di scuola in una missione segreta per fermare la vendita di segreti militari classificati.

Curiosità



Dwayne Johnson indossa un marsupio per tutto il film e il film fa molti riferimenti comici ad esso. Si tratta di un riferimento ad un popolare meme che mostra Johnson che indossa un marsupio negli anni '90.



Dwayne Johnson è alto 33 centimentri più di Kevin Hart e pesa 0ltre 50 chili in più.



Dwayne Johnson fa tre cenni a Bruce Lee: scarpe da ginnastica gialle e nere, una famosa posa di Lee e la tecnica "Pugno a un pollice".



Quando i personaggi di Kevin Hart e Dwayne Johnson si incontrano per la prima volta, Hart fa riferimento a Johnson che assomiglia a Ercole. Johnson ha interpretato Ercole in Hercules: Il guerriero (2014).



In una scena, il personaggio di Dwayne Johnson fa riferimento sia al film Pitch Black (2000) che al suo attore principale Vin Diesel. Sia Vin Diesel che Dwayne Johnson sono apparsi insieme negli ultimi quattro degli otto film della serie Fast and Furious.



Alla fine della scena di lotta nel bar, la cameriera guarda Bob (Dwayne Johnson) e dice "Spero che sia cattolico". La cameriera è interpretata da Megan Park che ha interpretato Grace Bowman in La vita segreta di una teenager americana, una serie tv su una ragazza cattolica che aspetta il matrimonio per fare sesso.



Questo film era stato inizialmente concepito con protagonisti Ed Helms e Will Ferrell. Helms è comunque rimasto a bordo come produttore.



Il nome del bar dello sport in cui Calvin e Bob si incontrano per la prima volta da adulti è "Senor O'Houlihans", un riferimento al personaggio Patches O'Houlihan di Palle al balzo - Dodgeball (2004) (scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber).

Dwayne Johnson indossa una maglietta gialla con il logo dell'iconico gruppo rap dei "Public Enemy". La maglietta è reperibile online.

Kevin Hart e Dwayne Johnson hanno lavorato di nuovo insieme in Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017)



La scena finale è un omaggio a Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare (1984) con il personaggio di Johnson che indossa quasi lo stesso abito del personaggio Jake Ryan di Michael Schoeffling, una mano in tasca, l'altra mano che saluta e si appoggia ad un veicolo rosso.



Dwayne Johnson ha 7 anni in più di Kevin Hart. Johnson si è laureato presso l'Università di Miami nel 1995, mentre Hart si è diplomato nel 1997.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 217.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro (Tropic Thunder, Zoolander 2) e Ludwig Göransson (Creed, Venom). Shapiro e Göransson tornano a collaborare in coppia con il regista Rawson Marshall Thurber dopo aver musicato Come ti spaccio la famiglia.



TRACK LISTINGS:

1. Central Intelligence

2. Robbie

3. Golden Jet

4. I Don't Like Bullies

5. Trophy Case

6. Forensic Accounting

7. Sleepover

8. Good Morning, It's the Cia

9. Office Escape

10. Stop the Car

11. Nunchucks and Bikes

12. Jet on a Bike

13. Bob Is the Black Badger

14. Couples Counseling

15. She Gave You a Button

16. The Betrayal

17. Bob's Interrogation

18. Safe House Escape

19. Boston

20. Take Off

21. Harris Is the Badger

22. Kill My Partner

23. Garage Fight

24. Stay Away from Me Bob

25. Betrayer's Standoff

26. Bob vs. Phil

27. Next Level Shit [Explicit6]

28. Homecoming King

29. Bob Stone's Acceptance Speech

30. Darla

