SpongeBob 3: iniziata la produzione di "SpongeBob: It's a Wonderful Sponge"

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 gennaio 2019

Ha preso il via la produzione del terzo film di SpongeBob in uscita nei cinema americani il 17 luglio 2020.

SpongeBob tornerà presto sul grande schermo con un nuovo film dal titolo SpongeBob SquarePants Movie: It's a Wonderful Sponge. La produzione principale del progetto è già iniziata alla Paramount Animation. I dettagli della trama non sono chiari, ma il film sarà probabilmente un prequel, che si svolgerà prima degli eventi dei film precedenti e della serie tv di Nickelodeon.

Secondo quanto riportato la storia di origine avrà luogo a Camp Coral, rivelando come SpongeBob incontra alcuni dei suoi migliori amici come Patrick Stella e Sandy Cheeks. Il film utilizzerà per la prima volta animazione CG per le sequenze subacquee, fornita da Mikros Image (Captain Mutanda - Il Film), e ci saranno anche sequenze live-action, simili al primo film di SpongeBob.

Alla regia di SpongeBob 3 c'è Tim Hill, noto per il suo lavoro sulla serie tv e per aver collaborato alla sceneggiatura di SpongeBob - Il film del 2004, mentre la colonna sonora è stata affidata al compositore Hans Zimmer.

Questo terzo film di SpongeBob sarà il primo a non coinvolgere il creatore della serie Stephen Hillenburg scomparso lo scorso novembre all'età di 57 anni. Nel frattempo la serie tv rimane molto popolare e sta attualmente trasmettendo nuovi episodi per la sua dodicesima stagione su Nickelodeon.

"SpongeBob: It's a Wonderful Sponge" debutterà nelle sale americane il 17 luglio 2020.

Fonte: PursueNews