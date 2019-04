Star Wars Celebration 2019: nuovo poster ufficiale e dettagli sul programma

Di Pietro Ferraro lunedì 1 aprile 2019

Star Wars Celebration 2019: anticipazioni e dettagli sul programma dell'evento che si terrà a Chicago dall'11 al 15 aprile 2019.

Dall'11 al 15 aprile si svolgerà a Chicago l'edizione 2019 della Star Wars Celebration e via Twitter è stato condiviso un nuovo poster (foto in alto) che ricorda ai fan l'evento imminente e omaggia l'iconica e inarrivabile trilogia originale di Star Wars.

Per quanto riguarda il programma è stato ufficialmente confermato da Lucasfilm un panel di Star Wars 9. J.J. Abrams ha appena terminato la produzione dell'ultima puntata della saga Skywalker e apparirà alla "Celebration 2019", e sarà più che probabile che l'evento diventerà l'occasione per annunciare il titolo ufficiale e rilasciare un primo teaser trailer. L'account Twitter ufficiale di Star Wars Celebration ha pubblicato la conferma del panel di "Star Wars 9", che si terrà venerdì 12 aprile. J.J. Abrams è l'unico ospite confermato, ma sembra che anche alcuni membri del cast saranno della partita.

Un altro panel confermato è quello che celebrerà il 20° anniversario di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, a circa un mese dell'uscita del primo film della trilogia prequel di George Lucas che ha debuttato nelle sale il 19 maggio 1999. Il panel celebrativo de "La Minaccia Fantasma" si terrà lunedì 15 aprile, l'ultimo giorno dell'evento. L'Episodio I ha rappresentato il primo film di Star Wars nelle sale in oltre 15 anni, dopo la conclusione della trilogia originale con Il ritorno dello Jedi del 1983, con George Lucas che tornava a dirigere un film della saga dopo l'originale Star Wars del 1977.

E' noto che dopo un'ondata di iniziale entusiasmo per il film, nel corso degli anni "La Minaccia Fantasma" ha perso estimatori tra i fan per una serie di motivi tra cui la creazione dell'irritante Jar Jar Binks e la decisione di George Lucas di uccidere Darth Maul solo per citarne un paio. Critiche a prescindere il primo capitolo della trilogia prequel ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al box-office con i successivi due capitoli che hanno pagato lo scotto di questo disamoramento con "L'attacco dei cloni" che ha quasi dimezzato gli incassi (650 milioni) e "La vendetta dei Sith" che ha recuperato (850 milioni) ma è rimasto sempre al di sotto della performance de "La Minaccia Fantasma".

Concludiamo con una notizia per i fan dei videogiochi ispirati all'iconica "galassia lontana lontana". Durante l'evento di Chicago apprenderemo alcuni dettagli su Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo videogioco sviluppato da Respawn che verrà rivelato in un apposito panel. Secondo Lucasfilm, "Fallen Order" sarà in prima fila durante una sessione programmata per sabato 13 aprile alla Star Wars Celebration. I dettagli sono attualmente un po' scarsi, ma pare che questo gioco non sarà uno sparatutto online come i recenti giochi della serie Battlefront. "Fallen Order" sarà principalmente focalizzato su una campagna per giocatore singolo. La storia è incentrata su un padawan Jedi sopravvissuto all'Ordine 66, con cui Palpatine diede l'ordine di uccidere tutti i Jedi, come mostrato in "La vendetta dei Sith". Il gioco permetterà di esplorare la galassia in un periodo successivo all'ordine Jedi attraverso gli occhi di questo padawan attualmente senza nome. Matt Martin del Lucasfilm Story Group ha dichiarato su Twitter nel giugno 2018 che alcuni futuri numeri del fumetto "Darth Vader: Dark Lord of the Sith" conterranno alcuni indizi sul gioco.

This is the panel you’ve been waiting for! Don’t miss the Star Wars: Episode IX panel with director @jjabrams at #StarWarsCelebration Chicago! Want Friday tickets? Use, LYTE, our official ticket exchange website https://t.co/1phWqW85rI #StarWars pic.twitter.com/Kr2j4nHPLL — StarWars Celebration (@SW_Celebration) 13 marzo 2019

Celebrate the 20th Anniversary of the Phantom Menace Monday at Star Wars Celebration! Get your Monday tickets by February 27 and avoid the will call line: https://t.co/nYsmLAeFRq #StarWars #StarWarsCelebration #SWCC pic.twitter.com/KpR21uLowb — StarWars Celebration (@SW_Celebration) 20 febbraio 2019

The Chosen One returns! Hayden Christensen joins the lineup for Star Wars Celebration Chicago. Autographing and photo ops will be available soon here: https://t.co/FhgLxXaw8I #StarWars #StarWarsCelebration pic.twitter.com/Lei3TmSTpY — StarWars Celebration (@SW_Celebration) 22 marzo 2019

Ready to Yub Nub? Warwick Davis, @bibbymoynihan, @AnnabelleLDavis, Lorne Peterson and Penny McCarthy join the autographing and photo ops lineup for #StarWarsCelebration #StarWars pic.twitter.com/HcY2pHx8Yy — StarWars Celebration (@SW_Celebration) 24 marzo 2019

This is the droid you’re looking for. @ADaniels3PO joins us in Chicago for special private meet & greet sessions! https://t.co/tgrcDD2MUl #StarWars #StarWarsCelebration pic.twitter.com/fncbas8hLJ — StarWars Celebration (@SW_Celebration) 28 marzo 2019

Fonte: StarWars.com

Star Wars Celebration 2019: poster ufficiale e primi dettagli sul programma

L'evento Star Wars Celebration dopo aver saltato il 2018 torna a Chicago il prossimo aprile. Lucasfilm e Disney hanno annunciato il programma stellare dell'evento insieme ad un nuovissimo poster esclusivo per questa celebrazione dell'iconica "galassia lontana lontana". Il poster mostra i lati chiaro e oscuro della Forza rappresentati in primis da Luke Skywalker e Darth Vader racchiusi dall'iconico simbolo dell'Ordine Jedi.

Ci saranno un sacco di attori e artisti associati al franchise di Star Wars che presenzieranno alla convention tra di loro Joonas Suotamo, il nuovo Chewbacca della nuova trilogia di Star Wars, visto anche al fianco dello Han Solo di Alden Ehrenreich nello spinoff Solo: A Star Wars Story. Joonas ha ereditato il ruolo di Chewbacca da Peter Mayhew affiancando l'attore sul set de "Il risveglio della Forza" per poi interpretare il ruolo in solitaria in "Gli Ultimi Jedi" e tornare in Star Wars 9 il 19 dicembre 2019.

Oltre a Joonas all'evento presenzieranno anche Sam Witwer doppiatore di Darth Maul in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, e recentemente in tandem con Ray Park in "Solo: A Star Wars Story"; Greg Grunberg, che ha portato sullo schermo il pilota della Resistenza Snap Wexley in "Il risveglio della Forza"; Dave Chapman, il burattinaio che ha aiutato a portare in vita BB-8, Rio Durant e Lady Proxima nella trilogia sequel e in "Solo: A Star Wars Story"; Greg Proops che ha recentemente prestato la sua voce a Jak Sivrak e Garma nella nuova serie tv d'animazione Star Wars Resistance e in precedenza ha interpretato Fode in "La Minaccia Fantasma"; Paul Kasey, che interpretava all'Ammiraglio Raddus in Rogue One: A Star Wars Story e Ello Asty in "Il risveglio della Forza"; Ian McElhinney, che ha interpretato il generale Dodonna in "Rogue One: A Star Wars Story"; e Orli Shoshan meglio nota come Shaak Ti in "L'attacco dei Cloni" e "La vendetta dei Sith".

Lucasfilm ha commentato il nuovo poster ufficiale della convention.

Il simbolo dell'antico Ordine Jedi trova un equilibrio tra luce e oscurità nel poster di Star Wars Celebration Chicago. Oggi puoi dare un primo sguardo al travolgente design ispirato alla saga con alcuni eroi e villain più amati dai fan: Luke Skywalker e Darth Vader, Leia Organa e l'Imperatore Palpatine, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul, Kylo Ren e Rey.

Nel frattempo J.J. Abrams e la sua troupe stanno girando l'Episodio IX, con le riprese che si concluderanno a febbraio, giusto in tempo per portare qualche ghiotta anticipazione alla Star Wars Celebration.

"Star Wars Celebration 2019" si svolgerà dall'11 al 15 aprile presso McCormick Place a Chicago.

Fonte: Star Wars.com / ScreenRant