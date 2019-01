Star Wars Celebration 2019: poster ufficiale e primi dettagli sul programma

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 gennaio 2019

Rivelati primi dettagli sul programma ufficiale della Star Wars Celebration 2019.

L'evento Star Wars Celebration dopo aver saltato il 2018 torna a Chicago il prossimo aprile. Lucasfilm e Disney hanno annunciato il programma stellare dell'evento insieme ad un nuovissimo poster esclusivo per questa celebrazione dell'iconica "galassia lontana lontana". Il poster mostra i lati chiaro e oscuro della Forza rappresentati in primis da Luke Skywalker e Darth Vader racchiusi dall'iconico simbolo dell'Ordine Jedi.

Ci saranno un sacco di attori e artisti associati al franchise di Star Wars che presenzieranno alla convention tra di loro Joonas Suotamo, il nuovo Chewbacca della nuova trilogia di Star Wars, visto anche al fianco dello Han Solo di Alden Ehrenreich nello spinoff Solo: A Star Wars Story. Joonas ha ereditato il ruolo di Chewbacca da Peter Mayhew affiancando l'attore sul set de "Il risveglio della Forza" per poi interpretare il ruolo in solitaria in "Gli Ultimi Jedi" e tornare in Star Wars 9 il 19 dicembre 2019.

Oltre a Joonas all'evento presenzieranno anche Sam Witwer doppiatore di Darth Maul in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, e recentemente in tandem con Ray Park in "Solo: A Star Wars Story"; Greg Grunberg, che ha portato sullo schermo il pilota della Resistenza Snap Wexley in "Il risveglio della Forza"; Dave Chapman, il burattinaio che ha aiutato a portare in vita BB-8, Rio Durant e Lady Proxima nella trilogia sequel e in "Solo: A Star Wars Story"; Greg Proops che ha recentemente prestato la sua voce a Jak Sivrak e Garma nella nuova serie tv d'animazione Star Wars Resistance e in precedenza ha interpretato Fode in "La Minaccia Fantasma"; Paul Kasey, che interpretava all'Ammiraglio Raddus in Rogue One: A Star Wars Story e Ello Asty in "Il risveglio della Forza"; Ian McElhinney, che ha interpretato il generale Dodonna in "Rogue One: A Star Wars Story"; e Orli Shoshan meglio nota come Shaak Ti in "L'attacco dei Cloni" e "La vendetta dei Sith".

Lucasfilm ha commentato il nuovo poster ufficiale della convention.

Il simbolo dell'antico Ordine Jedi trova un equilibrio tra luce e oscurità nel poster di Star Wars Celebration Chicago. Oggi puoi dare un primo sguardo al travolgente design ispirato alla saga con alcuni eroi e villain più amati dai fan: Luke Skywalker e Darth Vader, Leia Organa e l'Imperatore Palpatine, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul, Kylo Ren e Rey.

Nel frattempo J.J. Abrams e la sua troupe stanno girando l'Episodio IX, con le riprese che si concluderanno a febbraio, giusto in tempo per portare qualche ghiotta anticipazione alla Star Wars Celebration.

"Star Wars Celebration 2019" si svolgerà dall'11 al 15 aprile presso McCormick Place a Chicago.

Fonte: Star Wars.com / ScreenRant