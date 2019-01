A Breath Away - trailer del survival thriller catastrofico con Olga Kurylenko

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 gennaio 2019

A Breath Away: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller catastrofico di Daniel Roby nei cinema americani dal 1° febbraio 2019.

Il sito Bloody Disgusting ha pubblicato un primo trailer ufficiale sottotitolato in inglese di A Breath Away (Dans La Brume), un survival-thriller a sfondo catastrofico di produzione francese diretto da Daniel Roby.

"A Breath Away" ha una premessa che ricorda The Mist di Frank Darabont e segue una famiglia che tenta di sopravvivere ad una massiccia catastrofe che si abbatte su Parigi.





Mathieu (Romain Duris) e Anna (Olga Kurylenko) interpretano genitori che cercano disperatamente di salvare la loro figlia da una nebbia mortale tossica che ha invaso Parigi dopo un terremoto. Solo quelli abbastanza fortunati da riuscire a fuggire sui tetti della città riescono a sopravvivere. Purtroppo la figlia della coppia Sarah (Fantine Harduin), che soffre di una condizione genetica che le richiede di vivere all'interno di uno spazio ermetico che filtra l'aria, si ritrova intrappolata e senza possibilità di sfuggire alla nebbia che lentamente si alza di livello.

Il cast del film è completato da Michel Robin, Anna Gaylor, Réphaël Ghrenassia, Erja Malatier, Alexis Manenti, Maurice Antoni e Robin Barde.

Il progetto è stato avviato nel 2011 dal produttore Guillaume Colboc (Sezione9) che ha reclutato il regista Dominique Rocher per realizzare un cortometraggio dal titolo "380hz" (La frequenza emessa dal sistema di allarme nazionale francese). Alla coppia di filmmakers si aggiunge Guillaume Lemans (Spirits Strikers) e insieme decidono di sviluppare un progetto per un film catastrofico per il grande pubblico. Dominique Rocher nel frattempo si ritira dal progetto per girare un altro film a sfondo post-apocalittico con zombie dal titolo The Night Eats the World. A quel punto vengono ingaggiati Mathieu Delozier e Jimmy Bemon che insieme a Guillaume Lemans scrivono la sceneggiatura di "Dans La Brume".

"A Breath Away" debutta nelle sale americane il 1° febbraio 2019.

Fonte: BD