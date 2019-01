Stasera in tv: "La verità negata" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 24 gennaio 2019

Rai 3 stasera propone La verità negata (Denial), film drammatico del 2016 diretto da Mick Jackson e interpretato da Rachel Weisz, Tom Wilkinson e Timothy Spall.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Rachel Weisz: Deborah Lipstadt

Tom Wilkinson: Richard Rampton

Timothy Spall: David Irving

Andrew Scott: Anthony Julius

Jack Lowden: James Libson

Caren Pistorius: Laura Tyler

Mark Gatiss: Robert Jan Var Pelt

Andrea Deck: Leonie

Sally Messham: Meg

Doppiatori italiani

Claudia Catani: Deborah Lipstadt

Franco Zucca: Richard Rampton

Marco Mete: David Irving

Alessandro Quarta: Anthony Julius

Benedetta Degli Innocenti: Laura Tyler

Alessio Cigliano: Robert Jan Var Pelt

Antonio Sanna: giudice Justice Gray





Trama e recensione

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro "Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory", la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che l'autore britannico David Irving (Timothy Spall), prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione. Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza. La Lipstadt si trova così a dover difendere se stessa e a dover stabilire in maniera innegabile che l'Olocausto non è un'invenzione.

La verità negata: recensione Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall ed Andrew Scott protagonisti del film sul caso Irving contro Penguin Books. Leggete la nostra recensione di La verità negata





Curiosità



Il film è basato sul libro "History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier" pubblicato la prima volta nel 2006 e scritto dalla professoressa Deborah E. Lipstadt, Dorot Professor di studi ebraici moderni e dell'Olocausto presso l'Emory University di Atlanta. Il libro, pubblicato nuovamente nel 2016 con il titolo "Denial: Holocaust History on Trial", racconta la storia della causa di diffamazione contro David Irving, che a Londra la citò in giudizio per averlo accusato di negazionismo dell'Olocausto e di essere un estremista di destra. Il Daily Telegraph (Londra) ha scritto che il caso "David Irving v Penguin Books" e Deborah Lipstadt ha “fatto per il nuovo secolo ciò che il processo di Norimberga e il processo Eichmann hanno fatto per le generazioni precedenti”. Secondo il quotidiano The Times (Londra), “la storia ha fatto la sua comparsa in tribunale e ha registrato una vittoria senza precedenti”. Il giudice dichiarò che David Irving era un negazionista dell'Olocausto, un falsificatore della storia, un razzista e un antisemita. Secondo le parole del New York Times, il processo “confermò che Mr. Irving non era altro che un egocentrico, nonché un apologo di Hitler”. Nel luglio 2001, la Corte d'appello rifiutò clamorosamente la richiesta di appello di Irving. La verità negata è basato sulla causa di diffamazione che Irving intentò contro Deborah Liptstadt per i commenti che su di lui la scrittrice aveva fatto nel suo libro "Denying The Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory" (1993). Si trattava del primo studio completo su coloro i quali tentano di negare l'Olocausto. Liptstadt ha inoltre pubblicato "Beyond Belief: The American Press and the Coming of the Holocaust" (1986), che riporta le affermazioni della stampa statunitense in

merito alla persecuzione degli ebrei negli anni 1933-1945.

merito alla persecuzione degli ebrei negli anni 1933-1945.

Il regista inglese Mick Jackson, che torna dietro la macchina da presa a 14 anni da Soldfacili.com, è noto al grande pubblico per aver diretto il film campione d'incassi Guardia del corpo con Kevin Costner e Whitney Houston. Tra gli altri film da lui realizzati vi sono Vulcano - Los Angeles 1997 e Pazzi a Beverly Hills. In tempi più recenti Jackson ha dedicato la sua attenzione alla televisione con la regia dell'acclamato film HBO del 2010 Temple Grandin - Una donna straordinaria per il quale, insieme a Claire Danes, si è aggiudicato un Emmy.



Lo sceneggiatore del film David Hare è un regista e drammaturgo. Ha scritto per il grande schermo Il mistero di Wetherby, Il danno, The Hours e The Reader - A voce alta. Hare ha scritto oltre 30 opere teatrali, tra cui Plenty e Pravda (con Howard Brenton) e nel 1997 ha ricevuto dal governo francese il titolo di "Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres", e nel 1998 è stato nominato cavaliere per i servizi resi al teatro.



Tutti i dialoghi del film che coinvolgono le scene dell'aula sono degli estratti dai verbali e dalla documentazione probatoria del processo.



Rachel Weisz e una piccola troupe cinematografica hanno ricevuto il permesso di filmare ad Auschwitz Birkenau, il campo di sterminio nazista in Polonia, dove morì quasi un milione di ebrei.



Nel film Deborah Lipstadt viene mostrata fare jogging a Londra e fermarsi a guardare la statua di "Boadicea e le sue figlie" sul molo di Westminster. Boadicea era una regina guerriera che guidò senza successo un'insurrezione contro i Romani.



Quando Deborah e Richard visitano Cracovia, in Polonia, c'è un trombettista che suona dalla cima di una chiesa. Si tratta della Basilica di Santa Maria. Il trombettista è il guardiano della torre che suona tutti giorni alle ore 12 e alle ore 19 e sempre viene interrotto a metà in memoria del coraggio della sentinella che salvò la città polacca dall'attacco dei tartari del 1240.



Richard Rampton dice a Deborah Lipstadt che il suo ultimo intervento è stato da McDonald. Si riferisce al cosiddetto processo McLibel in cui la catena di fast food McDonald citò in giudizio due attivisti per diffamazione su volantini che criticavano la società. Il processo McLibel è stato oggetto di una ricostruzione drammatizzata per la televisione dal titolo McLibel! (1997) e del documentario McLibel: Two Worlds Collide (1998).



Sebbene il caso sia stato depositato nel 1996, il processo non si è tenuto fino ai primi mesi del 2000; con il verdetto annunciato nell'aprile di quell'anno. Nelle scene in cui Deborah fa jogging a Londra, si vede il London Eye sullo sfondo. Il London Eye è stato completato nel 1999.



Le scene in interni della corte sono state girate a County Hall presso Kingston Upon Thames in Inghilterra. In quella location è stata ricreata una corte Old Bailey (Corte della Corona e tribunale penale centrale di Londra) utilizzata come una vera corte fino all'inizio degli anni '90, e ora viene utilizzata esclusivamente per il cinema e lavori televisivi.



Andrew Scott e Mark Gatiss hanno precedentemente recitato insieme nella serie della BBC Sherlock. Scott interpretava James Moriarty mentre Gatiss interpretava Mycroft Holmes. Gatiss è anche produttore e co-creatore con Stephen Moffat della serie tv.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Howard Shore (The Departed, Il Caso Spotlight) vincitore di 3 Premi Oscar per la colonna sonora della trilogia Il signore degli anelli.



TRACK LISTINGS:

1. Atlanta 1994

2. Denial

3. The Letter

4. London 1998

5. A Conspiracy of Good

6. The Steps

7. A Prayer

8. Krakow Square

9. All Rise

10. Professor Van Pelt

11. A 1995 Pommard

12. The Dishonest Waiter

13. Judge Gray

14. Looking at Prejudice

15. A Return to London

16. The Judgement

17. In My Own Words

18. Epilogue