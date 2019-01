Robocop Returns: aggiornamento dal produttore Ed Neumeier

Di Pietro Ferraro giovedì 24 gennaio 2019

Il produttore Ed Neumeier ha offerto un aggiornamento sullo stato di "Robocop Returns".

Il produttore Ed Neumeier ha fornito un "update" su Robocop Returns, sequel del classico anni' 80 di Paul Verhoeven. Il progetto è stato annunciato a luglio 2018 con Neill Blomkamp (District 9, Humandroid) designato alla regia da una sceneggiatura scritta negli anni '80 dai creatori del franchise Neumeier e Michael Miner, pensata come un sequel diretto del primo RoboCop. Ora Blomkamp sta riscrivendo la sceneggiatura per dargli un tocco personale con Neumeier che si è detto recentemente speranzoso sul futuro del progetto.

RoboDoc: trailer del documentario sulla creazione di Robocop Il nuovo documentario "RoboDoc: The Creation of RoboCop" racconta la realizzazione del cult action fantascientifco anni '80 di Paul Verhoeven.

Edward Neumeier ha recentemente rilasciato un'intervista in cui gli è stato chiesto di "Robocop Returns" con il produttore che ha rivelato che Neill Blomkamp e lo sceneggiatore Justin Rhodes hanno già fatto una revisione di quella sceneggiatura originale e stanno attualmente lavorando ad un secondo passaggio.

Sono un produttore al momento, ne abbiamo parlato un paio di anni fa e ho ricordato a [MGM] che avevamo scritto un sequel molto duro nel 1988, che poi è stato interrotto dallo sciopero degli sceneggiatori lo stesso anno. Lo hanno guardato e hanno detto "oh, buono!", quindi abbiamo lavorato ancora su questo e poi Neill Blomkamp lo ha scoperto e ha detto "Ho sempre voluto farlo, questo è il mio progetto dei sogni" e alla MGM sono stati molto molto contenti di mettersi in affari con lui. Neill Blomkamp e il suo sceneggiatore Justin Rhodes hanno fatto un riscrittura sulla sceneggiatura che abbiamo scritto e ne stanno facendo un'altra. È un'idea leggermente diversa in qualche modo rispetto a quella che inizialmente avevamo concepito. Non voglio parlarne troppo o qualcuno mi chiamerà e mi dirà di stare zitto, ma siamo fiduciosi e penso che Neill voglia davvero davvero fare un buon film su RoboCop. La sua idea è che dovrebbe essere puro Verhoeven...se Verhoeven avesse diretto un film subito dopo RoboCop...penso che sia quello che sta cercando di realizzare e spero che lo faccia. Vedremo cosa succederà dopo.

RoboCop ha avuto un paio di sequel, ma come sottolinea Ed Neumeier, non sono stati diretti da Paul Verhoeven e qualcosa si è inevitabilmente perso lungo la strada. Neill Blomkamp che non è ancora riuscito ad eguagliare il suo debutto come regista (District 9), aveva già tentato di omaggiare RoboCop con alcuni elementi del suo Humandroid aka Chappie, film che si è rivelato una enorme delusione come ha deluso il fiacco reboot Robocop del 2014. Quello che sappiamo su "Robocop Returns" è che vorrebbe essere iperviolento come l'originale. Su un potenziale ritorno di Peter Weller nel ruolo di protagonista, per Neumeier sarebbe la ciliegina sulla torta.

Come sai dalla stampa Neill Blomkamp vuole riportare Peter Weller e ciò che ottieni quando lo fai, se usi il DNA della vecchia proprietà nel nuovo, è che ottieni qualcosa che condivide continuità e che i fan possono abbracciare.

Sembra che "RoboCop Returns" seguirà l'esempio di Halloween e Terminator 6, ignorando i sequel creati dopo l'originale per ricollegarsi alle radici del franchise. Bisognerà vedere se Blomkamp sarà in grado di riproporre il mix di violenza e satira che è la firma di Verhoeven (vedi Starship Troopers).

Fonte: Screenrant / HN Entertainment