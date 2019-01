Parlami di te: trailer italiano della commedia con Fabrice Luchini

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 21 febbraio arriva nei cinema italiani, con Bim Distribuzione, Parlami di te, la nuova commedia di Hervé Mimran con protagonista Fabrice Luchini, Premio Coppa Volpi per La Corte.

La trama ufficiale:

Il cast di "Parlami di te" include anche Leïla Bekhti. Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart, Frédérique Tirmont, Yves Jacques e Micha Lescot.

Il regista Hervé Mimran racconta la genesi del film.

Tutto è nato dalla voglia di lavorare con Matthieu Tarot, il produttore del film. Ci incontravamo con una certa regolarità per scambiarci delle idee e parlare dei nostri desideri. Fino al giorno in cui, nel suo ufficio ci siamo messi a parlare di un articolo di Le Monde. Era il 7 febbraio 2013. Era il ritratto di un ex grande manager, Christian Streiff, vittima di un ictus nel 2008, che era stato costretto a nascondere la sua malattia per diversi mesi prima di farsi licenziare in meno di due ore. Era l'inizio perfetto di una storia. Matthieu e io abbiamo incontrato Christian per cercare di convincerlo che la sua vicenda poteva diventare un film. Ci siamo visti diverse volte. Sono riuscito a persuaderlo che non avrei raccontato la sua vita, ma una storia ispirata al suo vissuto. Quando finalmente ha accettato, abbiamo passato svariati pomeriggi insieme affinché io potessi raccogliere il maggior numero possibile di informazioni riguardo alla sua malattia e al mondo dell'impresa. Raccontare il destino di un uomo influente che ha fatto la fortuna delle principali aziende quotate alla Borsa di Parigi non mi interessava più di tanto a onore del vero. Ma quando Christian mi ha rivelato che a 20 anni il suo desiderio profondo era diventare attore, ma i suoi genitori glielo avevano impedito: è comparso l'essere umano dietro al grande capitano d'industria. Una breccia appassionante da scavare per uno sceneggiatore, per rendere simpatico e amabile qualcuno che in partenza non lo è. Peraltro, ho realizzato il sogno di Christian, affidandogli un piccolo ruolo nel film nella sequenza al centro per l'impiego.