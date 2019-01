Hayao Miyazaki al lavoro su due produzioni dello Studio Ghibli

Di Pietro Ferraro venerdì 25 gennaio 2019

Hayao Miyazaki sta collaborando a due nuovi film d'animazione per lo Studio Ghibli.

Il sito The Playlist riporta che Hayao Miyazaki sta lavorando a due film d'animazione entrambi realizzati con lo Studio Ghibli, di cui uno che lo vedrà affiancare il figlio Goro.

Hayao Miyazaki al lavoro su un nuovo film d'animazione Ghibli - è ufficiale 4 anni dopo il ritiro Hayao Miyazaki ci ripensa e torna al lavoro per un nuovo lungometraggio animato.

Miyazaki ha fondato la casa di animazione Studio Ghibli nel 1985 e da allora è diventato una figura di riferimento per l'animazione mondiale, con una serie di pluripremiati film di fama internazionale tra cui La città incantata, Pricipessa Mononoke, Il mio vicino Totoro e Il castello errante di Howl. Nel 2013 Miyazaki aveva annunciato il suo ritiro dalla produzione di lungometraggi per poi tornare solo tre anni dopo per lavorare su How Do You Live?, un film Ghibli che dovrebbe uscire in tempo per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

L'animatore e regista Gorō Miyazaki oltre ad aver ha progettato il "Ghibli Museum", ha finora diretto due film d'animazione: I racconti di Terramare (2006) e La collina dei papaveri (2011).

La notizia arriva da un tweet di Vincent Maraval, frequente collaboratore di Hayao Miyazaki, che menziona espressamente due "nuove" produzioni, il che suggerisce che non si stia riferendo a "How Do You Live?" poiché il film è stato annunciato nel 2016. Potrebbe anche essere che il tweet stia invece facendo riferimento proprio a "How Do You Live?" allo scopo di annunciare anche la nuova collaborazione padre-figlio.







Je peux témoigner, miyazaki pere et fils sont au travail. 2 nouvelles productions des studios ghibli sont en cours et les dessins sont in-cro-ya-bles ! Tres grosse emotion

— VINCENT MARAVAL 🇲🇨 (@MARAVALV) 21 gennaio 2019

Fonte: The Playlist