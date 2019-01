Il grande Lebowski: Jeff Bridges è il "Drugo" in uno spot tv per il Super Bowl 2019

Di Pietro Ferraro martedì 29 gennaio 2019

Jeff Bridges torna nei panni dell'iconico "Drugo" del cult Il grande Lebowski in uno spot realizzato per il Super Bowl 2019.

[Per guardare lo spot clicca sull'immagine in alto]

Carrie Bradshaw e il Drugo rinunciano alle loro bevande iconiche a favore di una birra per un nuovo spot per il Super Bowl 2019. Sarah Jessica Parker torna come Carrie Bradshaw , il suo personaggio di Sex and the City mentre Jeff Bridges, come già segnalato in in precedenza, è tornato come il Drugo del cult Il grande Lebowski. Bridges aveva suggerito che un grande spot per il Super Bowl era in arrivo quando ha pubblicato un breve teaser la scorsa settimana. I fan però non avevano idea di cosa si trattasse, ma era chiaro che aveva a che fare con l'evento che va in onda questa domenica.

I fan di "Sex and the City" sono anni che attendono un ritorno di Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw. Sex and the City 3 però è stato messo in stand-by a tempo indeterminato dopo che Kim Cattrall ha fatto sapere di non essere interessata a tornare con il resto del cast. Sembra che ci sia della ruggine tra lei e Sarah Jessica Parker.

Quando Jeff Bridges ha rilasciato un teaser per lo spot la scorsa settimana, abbiamo visto il Drugo camminare in un ristorante in mezzo ad alcuni piatti rotti. Ora sappiamo che quei piatti sono stati rotti perché Carrie Bradshaw non ha ordinato il suo consueto Cosmopolitan scambiandolo per una birra Stella Artois. Il Drugo, come mostrato in "Il grande Lebowski", ama notoriamente i suoi White Russians, quindi anche al bar restano scioccati quando lui ordina una Stella Artois. Bridges aggiunge il suo tocco personale pronunciando erroneamente e intenzionalmente il nome della birra.

Sembra ormai assodato che i fratelli Coen non faranno un sequel de "Il grande Lebowski", quindi siamo doppiamente lieti di rivedere Jeff Bridges nei panni del Drugo. Idem per i fan di "Sex and the City" visto che un terzo film sembra attualmente un'ipotesi molto remota.

Fonte: Geektyrant

Il grande Lebowski: Jeff Bridges torna nei panni del "Drugo" su Twitter (video)

Jeff Bridges ha condiviso su Twitter un video di 15 secondi in cui torna nei panni del "Drugo", sullo sfondo l'iconica "The Man in Me" di Bob Dylan e una data: "3 febbraio 2019". Bridges si è recentemente incontrato con John Goodman e Steve Buscemi per celebrare il ventesimo anniversario del cult Il grande Lebowski, ma non è chiaro se questo abbia qualcosa a che fare con questo video. Tuttavia l'attore ha sottotitolato il video con il messaggio: "Non si può vivere nel passato amico. Resta sintonizzato".

Il Grande Lebowski: il cast riunito per il 20° anniversario (video) Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi si sono riuniti a cena per i 20 anni de "Il grande Lebowski"

Il 3 febbraio 2019 corrisponde al Super Bowl quindi è più che probabile che la clip sia un accenno ad uno degli elaborati spot creati ogni anno per l'evento.

Tutti vorremmo che si stia accennando ad un sequel de "Il grande Lebowski", ma è altamente improbabile. Jeff Bridges ha espresso interesse in un eventuale seguito solo con il coinvolgimento dei fratelli Coen. L'ultima sua dichiarazione al riguardo risale al 2017: "Sono sicuro che sarebbe una cosa interessante". Parole in parte confortanti, ma non ci sono indizi o solo voci di un qualsiasi sequel in sviluppo.

Nel frattempo John Turturro sta riprendendo il ruolo di Jesus in Going Places, uno spin-off sui generis nonché remake dell'omonimo film francese del 1974 di Bertrand Blier, film che non ha nulla a che fare con i fratelli Coen. Non è chiaro se Jeff Bridges riprenderà il suo ruolo di "Drugo" per un cameo al fianco del Jesus di John Turturro in questo nuovo film.

La scorsa edizione del Super Bowl ci ha portato uno spot dal cast stellare che faceva il verso ad un sequel di Mr. Crocodile Dundee, in realtà un cortometraggio promosso dall'ente per il turismo australiano. Vedremo se il ritorno di Bridges come Drugo seguirà il medesimo iter o qualcosa di simile.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 24 gennaio 2019

Fonte: Screenrant