Vin Diesel rivela le sceneggiatrici dello spin-off di "Fast and Furious" al femminile

Di Pietro Ferraro venerdì 25 gennaio 2019

Vin Diesel ha svelato le sceneggiatrici che scriveranno il nuovo spin-off di "Fast & Furious" tutto al femminile.

E' dal 2017 che Vin Diesel sta lavorando per ottenere uno spin-off di Fast & Furious tutto al femminile, con l'ultimo aggiornamento risalente ad ottobre dello scorso anno. Universal Pictures vede all'orizzonte la conclusione del franchise e quindi sta guardando al futuro mettendo in cantiere progetti diversificati, ma sempre concepiti all'interno del franchise. Ora questo particolare progetto al femminile ha fatto un grande passo in avanti, visto che Diesel ha annunciato un trio di sceneggiatrici che si occuperanno dello spin-off.

Recentemente Vin Diesel ha utilizzato Instagram e ha condiviso una sua foto, insieme alla sua partner di produzione Samantha Vincent. Nel post l'attore ha rivelato di aver potuto ascoltare di recente qualche proposta sul tono dello spin-off, e a quanto pare ha gradito molto quello che ha sentito.

Come sapete ci sono tre nuovi spin off che abbiamo promesso a Universal...beh questa settimana abbiamo ascoltato un trattamento per lo spinoff di Fast al femminile che ho creato nel 2017, e si capisce dal sorriso sul volto di Samantha che era MOLTO eccitante. Un saluto a Nicole Perlman, Lindsey Beer, Geneva Robertson-Dworet. Benvenute nella famiglia di Fast...

Per quanto riguarda il terzetto di autrici: sia Geneva Robertson-Dworet che Nicole Perlman hanno lavorato con Marvel. Entrambe hanno contribuito alla sceneggiatura di Captain Marvel e Perlman ha co-sceneggiato anche Guardiani della Galassia e più recentemente ha scritto la sceneggiatura per Detective Pikachu. Robertson-Dworet ha contribuito a Silver and Black, lo spin-off di Spider-Man annunciato da Sony e poi accantonato. Lindsey Beer nel frattempo ha scritto l'adattamento del romanzo "YA" Chaos Walking con Daisy Ridley e Tom Holland, il film di Netflix Sierra Burgess è una sfigata ed è attualmente coinvolta con The Kingkiller Chronicle di Sam Raimi e con il nuovo reboot delle Tartarughe Ninja.

Per quanto riguarda chi vedremo nello spin-off al femminile, per il momento ci sono solo voci di un ritorno di Michelle Rodriguez nei panni di Letty e di Nathalie Emmanuel come l'hacker Ramsey.

Attualmente Dwayne Johnson e Jason Statham stanno girando Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw in arrivo nei cinema il 1° agosto, mentre a febbraio prenderanno il via a Londra le riprese di Fast & Furious 9 previsto nelle sale per il 2020.

Fonte: Screenrant