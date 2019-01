Tolkien: prime immagini ufficiali del biopic con Nicholas Hoult

Di Pietro Ferraro sabato 26 gennaio 2019

Tolkien: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Nicholas Hoult nei cinema americani dal 10 maggio 2019.

L'attore Nicholas Hoult visto in Mad Max: Fury Road e noto per il ruolo di "Bestia" nella saga degli X-Men ha condiviso su Instagram una galleria fotografica con le prime immagini ufficiali del biopic Tolkien, film che lo vede nei panni dell'autore di culto J.R.R. Tolkien, colui che ha creato l'iconica trilogia del Signore degli anelli, scritto Lo Hobbit e partorito un immaginario diventato punto di riferimento per il genere fantasy. Il film era stato originariamente annunciato nel lontano 2013, ma ci sono voluti quattro anni prima che il regista finlandese Dome Karukoski potesse dare il via alla produzione nel 2017.

Tolkien si concentrerà sugli anni formativi del famoso autore, esplorando la sua amicizia con un gruppo di emarginati a scuola e includendo le esperienze di Tolkien come soldato nella prima guerra mondiale, dove gli orrori della guerra in trincea hanno ispirato la sua visione della Terra di Mezzo. Lily Collins interpreta il ruolo di Edith Bratt, l'amore della vita di Tolkien e ispirazione creativa. Il cast comprende anche Tom Glynn-Carney (Dunkerque), Anthony Boyle (Civiltà perduta), Patrick Gibson (The OA), Colm Meaney (Star Trek: The Next Generation), Genevieve O'Reilly (Mon Mothma in Star Wars - La vendetta dei Sith) e Derek Jacobi (Assassinio sull'Orient Express).

Le immagini pubblicate da Nicholas Hoult mostrano l'attore nei panni di Tolkien insieme a Lily Collins come Bratt. Una delle immagini mostra Tolkien che sta elaborando il suo universo fantastico con alle spalle un muro pieno di schizzi.

Prima che Peter Jackson riuscisse nella titanica impresa di adattare per il grande schermo la saga de "Il signore degli anelli" e poi "Lo Hobbit", tentativi precedenti di portare sullo schermo le opere di Tolkien iniziarono già nel 1957, ma su questo fronte non accadde nulla di significativo fino al 1977, quando una versione animata de "Lo Hobbit" fu realizzata per la televisione seguita dal film realizzato in tecnica mista (animazione e live-action) diretto nel 1978 da Ralph Bakshi.

Il biopic "Tolkien" debutterà nei cinema americani il 10 maggio 2019.





























Un post condiviso da Nicholas Hoult (@nicholashoult) in data: Gen 25, 2019 at 9:37 PST

Fonte: Collider