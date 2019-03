Tolkien: nuovo trailer italiano del biopic con Nicholas Hoult

martedì 12 marzo 2019

Tolkien: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Nicholas Hoult nei cinema americani dal 10 maggio 2019.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Tolkien, il film biografico sul leggendario creatore dell'iconica Terra di Mezzo.

Il film che racconta la gioventù e gli anni formativi di J.R.R. Tolkien è diretto dal regista finlandese Dome Karukoski e vede protagonista Nicholas Hoult nei panni di Tolkien.

Il biopic mostrerà le esperienze scolastiche di Tolkien e quelle orribili della prima guerra mondiale che hanno influenzato la creazione della Terra di Mezzo. Inoltre la storia presenta l'amore di lunga data di Tolkien, Edith Bratt, interpretata da Lily Collins.

Il cast del film è completato da Mimi Keene, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris, Craig Roberts, Derek Jacobi, Laura Donnelly, Colm Meaney, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney e Harry Gilby.

J.R.R. Tolkien nacque nel 1892 e morì nel 1973 all'età di 81 anni. Oltre al capolavoro "Il Signore degli Anelli", Tolkien scrisse anche "Lo Hobbit", "Il Silmarillion", "Racconti incompiuti" (raccolta postuma pubblicata dal figlio), "The History of Middle-earth" (antologia i 12 volumi portata a termine dal terzo figlio di Tolkien) e "I figli di Húrin".

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Tolkien, il film biografico sul defunto, grande autore di fantasy JRR Tolkien. La storia esplorerà le relazioni di Tolkien a scuola e durante i suoi anni formativi come autore e artista prima che gli orrori della prima guerra mondiale cambino per sempre lui e i suoi amici.

La trama ufficiale:

Gli anni formativi dell’autore orfano quando trova amicizia, amore e ispirazione artistica tra un gruppo di emarginati a scuola. Questo lo porta allo scoppio della prima guerra mondiale, che minaccia di fare a pezzi la “Fellowship”. Tutte queste esperienze avrebbero ispirato Tolkien a scrivere i suoi famosi romanzi della Terra di Mezzo.

Diretto da Dome Karukoski (Tom of Finland) e scritto da David Gleeson e Stephen Beresford, "Tolkien" è prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready e Kris Thykier e interpretato da Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Laura Donnelly, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris e Derek Jacobi.

Disponibile un primo trailer di Tolkien, il biopic con protagonista Nicholas Hoult che racconta vita e opere di colui che ha creato la leggendaria saga fantasy Il Signore degli Anelli e l'iconica Terra di Mezzo. Questo nuovo film biografico esplora la vita e i tempi dietro l'uomo che ha dato vita a questo iconico mondo fantastico.

"Tolkien" esplora gli anni formativi dell'autore J.R.R. Tolkien quando orfano trova amicizia, amore e ispirazione artistica tra un gruppo di emarginati a scuola. Questo lo porta allo scoppio della prima guerra mondiale, che minaccia di distruggere la "fratellanza". Tutte queste esperienze avrebbero ispirato Tolkien a scrivere i suoi famosi romanzi ambientati nella Terra di Mezzo.

"Tolkien" diretto da Dome Karukoski da sceneggiatura scritta da David Gleeson e Stephen Beresford è stato prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready e Kris Thykier.

Il cast del film guidato da Nicholas Hoult nei panni di J.R.R. Tolkien include anche Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Laura Donnelly, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris e Derek Jacobi.

Tolkien è stato annunciato per la prima volta nel 2013, ma la produzione non è iniziata fino al 2017. Il film non solo esplorerà la vita, ma anche il come e perché da cui sono scaturiti "Lo Hobbit" e la vera tradizione dietro l'origine de "Il Signore degli Anelli". Vedremo come sia le sue esperienze di studente che la sua traumatizzante partecipazione alla prima guerra mondiale hanno plasmato e formato questa narrativa epica che è ancora oggetto di studio e di dibattito in molte università del mondo.

Lily Collins interpreta Edith Bratt, l'interesse amoroso di lunga data di Tolkien che ha avuto un ruolo molto importante nel plasmare il futuro autore. Nato nel 1892 e scomparso nel 1973 all'età di 81 anni., Tolkien non visse abbastanza a lungo per vedere i primi adattamenti animati basati su "Il Signore degli Anelli". Tolkien era uno scrittore, un poeta, un filologo e un professore universitario, ma sarà per sempre ricordato per aver creato e narrato le avventure di Frodo, Bilbo e Gandalf. Parte del film biografico ripercorre i suoi tentativi di portare questi libri sul grande schermo negli anni '50, ma non sarebbe stato fino al 1977 che il primo film basato sulle sue opera arriverà nei cinema. Poi ci penserà Peter Jackson ha rinverdire la leggenda con 6 film epici che hanno vinto diversi Oscar, tra cui quello per il miglior film assegnato a "Il ritorno del re".

Tolkien: prime immagini ufficiali del biopic con Nicholas Hoult

L'attore Nicholas Hoult visto in Mad Max: Fury Road e noto per il ruolo di "Bestia" nella saga degli X-Men ha condiviso su Instagram una galleria fotografica con le prime immagini ufficiali del biopic Tolkien, film che lo vede nei panni dell'autore di culto J.R.R. Tolkien, colui che ha creato l'iconica trilogia del Signore degli anelli, scritto Lo Hobbit e partorito un immaginario diventato punto di riferimento per il genere fantasy. Il film era stato originariamente annunciato nel lontano 2013, ma ci sono voluti quattro anni prima che il regista finlandese Dome Karukoski potesse dare il via alla produzione nel 2017.

Tolkien si concentrerà sugli anni formativi del famoso autore, esplorando la sua amicizia con un gruppo di emarginati a scuola e includendo le esperienze di Tolkien come soldato nella prima guerra mondiale, dove gli orrori della guerra in trincea hanno ispirato la sua visione della Terra di Mezzo. Lily Collins interpreta il ruolo di Edith Bratt, l'amore della vita di Tolkien e ispirazione creativa. Il cast comprende anche Tom Glynn-Carney (Dunkerque), Anthony Boyle (Civiltà perduta), Patrick Gibson (The OA), Colm Meaney (Star Trek: The Next Generation), Genevieve O'Reilly (Mon Mothma in Star Wars - La vendetta dei Sith) e Derek Jacobi (Assassinio sull'Orient Express).

Le immagini pubblicate da Nicholas Hoult mostrano l'attore nei panni di Tolkien insieme a Lily Collins come Bratt. Una delle immagini mostra Tolkien che sta elaborando il suo universo fantastico con alle spalle un muro pieno di schizzi.

Prima che Peter Jackson riuscisse nella titanica impresa di adattare per il grande schermo la saga de "Il signore degli anelli" e poi "Lo Hobbit", tentativi precedenti di portare sullo schermo le opere di Tolkien iniziarono già nel 1957, ma su questo fronte non accadde nulla di significativo fino al 1977, quando una versione animata de "Lo Hobbit" fu realizzata per la televisione seguita dal film realizzato in tecnica mista (animazione e live-action) diretto nel 1978 da Ralph Bakshi.

