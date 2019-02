Alita - Angelo della Battaglia: l'action figure "Hot Toys" ufficiale del film

Di Pietro Ferraro lunedì 4 febbraio 2019

Hot Toys rivela le immagini della nuova action figure ufficiale di "Alita - Angelo della Battaglia" ispirata al live-action di Robert Rodriguez.

Dopo avervi proposto il nuovo spot tv ufficiale di Alita: Angelo della Battaglia lanciato per il Super Bowl 2019, è il momento dei patiti di action figures con le immagini del nuovo gioiellino realizzato Hot Toys che ritrae la Alita dell'adattamento live-action di Robert Rodriguez, in uscita il prossimo 14 febbraio, interpretata in motion-capture dal'attrice Rosa Salazar (trilogia di Maze Runner).

James Cameron regista di Aliens, Terminator e Avatar dopo aver lavorato all'adattamento per quasi un decennio ha passato la mano e la regia di "Alita - Angelo della Battaglia" a Rodriguez che ha portato il manga cyberpunk di Yukito Kishiro su grande schermo con un budget stimato tra i 150 e i 200 milioni di dollari, e un cast di alto profilo che include i Premi Oscar Christoph Waltz (Dr. Dyson Ido), Jennifer Connelly (Dr. Chiren) e Mahershala Ali (Vector).

La nuova action-doll (alta 27 cm per 30 punti di articolazione) presenta dettagli curatissimi come i bulbi oculari che ruotano e un corpo con inserti cibernetici realizzato con molteplici sfumature di viola e nero metallizzato, mescolato con pittura color argento sul design del corpo meccanico. Per quanto riguarda gli accessori inclusi un set di 7 mani meccaniche intercambiabili, un cuore (collegabile al corpo), una base diorama che richiama lo scenario di una città in rovina, una targhetta con nome del personaggio e logo del film.

Fonte: Hot Toys