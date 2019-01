Estate 2020, arrivano Morbius, Ghostbusters 3 e il nuovo film di Christopher Nolan

Di Federico Boni sabato 26 gennaio 2019

In tre settimane, nell'estate del 2020, usciranno film come Morbius, Ghostbusters 3 e il nuovo di Christopher Nolan.

Dalla Warner hanno rilanciato con un altro pezzo da novanta, ovvero l'attesissimo e misterioso nuovo film di Christopher Nolan, che arriverà il 17 luglio 2020, ovvero 7 giorni dopo Ghostbusters 3 e due settimane prima di Morbius. Non si sa ancora niente della nuova fatica del regista di Inception. Trama, titolo, cast, tutto è avvolto nel mistero, con riprese per forza di cose imminenti. Incredibilmente mai vincitore di un Oscar, Nolan tornerà così in sala 3 anni dopo Dunkirk, nel 2017 in grado di incassare 525 milioni di dollari in tutto il mondo. Ad oggi il regista inglese ha incassato 4 miliardi e 754.8 milioni di dollari in tutto il mondo con appena nove film, volendo escludere l'esordio low budget del 1998 (Following).

Un luglio monster, per i cinema d'America, viste le ufficializzate release di Minions 2 e Jungle Cruise, nuovo live-action Disney con Dwayne Johnson mattatore. In attesa di altri annunci...

