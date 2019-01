Box Office Italia, boom Creed II: debutto da 3.7 milioni di euro

Di Federico Boni lunedì 28 gennaio 2019

Continua la scalata di Bohemian Rhapsody al box office italiano. E' diventato il 14esimo maggior incasso di sempre.

Una partenza monster. Creed II ha dominato l'ultimo weekend di gennaio, con 3.734.042 euro incassati in 4 giorni di programmazione. 511.247 spettatori paganti e una media per sala di 7.046 per il titolo Warner, vero trionfatore del fine settimana. Sbriciolato il debutto del primo capitolo, due anni fa fermatosi ai 2.580.731 euro.

Dietro Sly Stallone tiene benissimo Mia e il Leone Bianco, con altri 1.6 milioni di euro incassati e un totale che si è avvicinato ai 4, mentre in terza posizione si fa spazio La Favorita. Candidato a 10 premi Oscar, il film Fox ha esordito con 1.062.688 euro e 161.419 ticket staccati. Buona media per copia, pari a 3.484 euro. Giù dal podio Glass, con poco più di 3 milioni totali in tasca, mentre Ricomincio da Me con Jennifer Lopez ha debuttato con 862.882 euro, battendo Compromessi Sposi, esordiente a quota 643.773 euro. A due mesi dall'uscita in sala chi continua ad incassare è Bohemian Rhapsody, con altri 611.898 euro e un totale che ha raggiunto i 27.448.630 euro. Superati i 27.194.010 euro di Benvenuti al Nord, il titolo di Bryan Singer è diventato il 14esimo maggior incasso di sempre in Italia, inflazione esclusa. Ormai ad un passo i 28.085.461 euro de Il Ciclone, 13esimo in questa speciale classifica. A quota 4.3 milioni di euro è arrivato Non ci resta che il Crimine, mentre Ralph Spacca Internet ha raggiunto i 10.554.562 euro, superando Aquaman di un nulla, a quota 10.553.247 euro. Chiude la Top10 l'Agenzia dei Bugiardi, con 1 milione e mezzo in saccoccia.

31 gennaio molto atteso grazie all'uscita kolossal de Il Primo Re, affiancato da Dragon Trainer 3, Green Book, L'esorcismo di Hannah Grace e Libero di Michel Toesca.