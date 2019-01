Sag Awards 2019, i vincitori - Black Panther miglior cast

Di Federico Boni lunedì 28 gennaio 2019

Glenn Close e Rami Malek migliori attori protagonisti. Emily Blunt e Mahershala Ali migliori attori non protagonisti.

Lo Screen Actors Guild Award (SAG Awards) che non ti aspetti. Nella notte sono stati assegnati gli importantissimi riconoscimenti attoriali di inizio anno, che da sempre indirizzano pesantemente la corsa agli Oscar, con Black Panther clamorosamente vincitore per il 'miglior cast'. Nominato a 7 Oscar, il titolo Marvel potrebbe improvvisamente diventare l'incomodo di casa Academy. Sorpresa anche tra le attrici non protagoniste, perché a vincere è stata una diva clamorosamente snobbata agli Oscar. Di chi stiamo parlando? In testa al post, sotto formato video, l'agognata risposta insieme a tutti gli altri vincitori cinematografici della serara.