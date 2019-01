Guillermo del Toro prepara un nuovo horror con la regista di "Babadook"

Di Pietro Ferraro martedì 29 gennaio 2019

Jennifer Kent e Guillermo del Toro stanno preparando un nuovo horror.

Durante la tappa al Sundance, dove Jennifer Kent ha presentato The Nightingale, la regista di "Babadook" ha rivelato che lei e Guillermo del Toro stanno già collaborando ad un nuovo progetto.

The Nightingale: recensione del film di Jennifer Kent Unica donna in Concorso, Jennifer Kent arriva alla Mostra con la sua opera seconda. Leggete la nostra recensione di The Nightingale

Kent ha parlato di questa nuova collaborazione in un'intervista con il sito Bloody Disgusting. Le informazioni sul progetto trapelate dall'intervista sono minime. "Guarda, abbiamo qualcosa che bolle in pentola," ha scherzato Kent, spiegando: "Non sono un tipo riservato, ma non sono sicura di poterne parlare. E' qualcosa di spaventoso e ammiro molto lui e il suo lavoro. penso che sia un vero artista, quindi sono entusiasta di saperne di più. Per il momento siamo nelle primissime fasi".

Del Toro deve ancora dare seguito ai commenti di Kent, ma una collaborazione di questo spessore è qualcosa che promette davvero "terrificanti" meraviglie. Che sia un nuovo film, un adattamento o una serie tv le potenzialità di questa partnership scatenano un comprensibile entusiasmo e speriamo di avere presto nuovi aggiornamenti.

Fonte: Bloody Disgusting