L'uomo invisibile: Leigh Whannell alla regia del remake Blumhouse

Di Pietro Ferraro martedì 29 gennaio 2019

Blumhouse e Universal Pictures annunciano un nuovo regista per il remake del classico "L'uomo invisibile".

Dopo la falsa partenza con il reboot La mummia, Universal Pictures ha siglato una partnership con Blumhouse per rilanciare il loro classico universo condiviso di "Mostri della Universal" ribattezzato "Dark Universe". Blumhouse che ha recentemente rilanciato la saga di Halloween e può vantare franchise di grande successo come La notte del giudizio e Paranormal Activity, ha la peculiarità di creare film campioni d'incasso con budget minimi, e questo ha attirato l'attenzione di Universal Pictures che attualmente sta sviluppando con la casa di produzione di Jason Blum un remake del classico L'uomo invisibile.

Ora abbiamo la conferma che per dirigere "L'uomo invisibile" è stato reclutato lo specialista in horror Leigh Whannell. Conosciuto per aver creato con James Wan i franchise horror Saw e Insidious, Whannell ha recentemente diretto l'ottimo thriller fantascientifico Upgrade, sua seconda regia dopo il deludente Insidious 3.

Al di là dell'annuncio di Whannell come regista, attualmente nessun cast o troupe sono ufficialmente associati al progetto. Per quanto riguarda Johnny Depp, precedentemente designato come protagonista di un reboot de "L'uomo invisibile", l'attore non sarà coinvolto in questa nuova versione. Resta comunque la possibilità che possa apparire in altri imminenti film Blumhouse ambientati nella nuova serie dei "Mostri della Universal". Altre proprietà potenziali che potrebbero essere incluse nella serie sono Dracula, L'uomo lupo, Il mostro della laguna nera e La moglie di Frankenstein.

Con il reboot "La mummia" stroncato dalla critica, Universal ha registrato una perdita di quasi 100 milioni di dollari, motivo per cui aveva interrotto i piani per produrre altri film del "Dark Universe". Ora sembra che la loro strategia sia quella di collaborare con uno studio specializzato in horror e capace di ridurre a livello finanziario il rischio di un altro potenziale flop.

Fonte: Variety