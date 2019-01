Tom and Jerry: anticipazioni, trama e concept art del nuovo film in live-action e CG

30 gennaio 2019

Il nuovo film di "Tom & Jerry" inizierà le riprese questa estate e sarà realizzato con un mix di live-action e CG.

Dopo l'annuncio ufficiale dello scorso anno, il nuovo film di Tom & Jerry inizierà le riprese questa estate. Inoltre sono stati rivelati i dettagli della storia che verrà girata come un ibrido live-action e CG. Tim Story regista de I Fantastici 4 e Poliziotto in prova è a bordo per dirigere il progetto dopo aver terminato il lavoro su Son of Shaft, sequel del film Shaft del 2000.

Il nuovo film di "Tom & Jerry" si girerà questa estate presso gli studi di Warner Bros. a Leavesden in Inghilterra. Non è stata comunicata una data di inizio della produzione, ma abbiamo una sinossi che racconta una tipica storia di Tom e Jerry ambientata nel mondo reale.

Il topolino Jerry vive tra le mura di una grande casa di campagna del New England dove ha stretto amicizia con i proprietari di vecchia data, un'amorevole coppia di anziani. La loro amicizia unica e comica finisce dopo che l'anziana coppia passa a miglior vita, e la loro casa viene venduta. Quando una giovane famiglia si trasferisce nella casa, Jerry è determinato a spaventarli dal subentrare nella sua casa e la famiglia adotta rapidamente un gatto randagio chiamato Tom per liberarli dal problema d'infestazione. In un'epica battaglia per la casa, Tom & Jerry scoprono presto il loro crescente affetto per la famiglia e devono lavorare insieme per proteggerli da una minaccia esterna. Attraverso il loro lavoro di squadra, entrambi imparano il valore ultimo della famiglia e dell'amicizia.

Oltre alla trama è stato pubblicato su Twitter un primo concept art del film che presenta una donna con Jerry sulla sua spalla e Tom in piedi al suo fianco. Abbiamo già sentito in precedenza che il film sarà girato nel mondo reale, con l'amata coppia che verrà realizzata in forma animata come accaduto nei film live-action di Scooby-doo e dei Puffi. La peculiarità dell'immagine è che la donna ritratta con Tom e Jerry viene interpretata nientemeno che dalla vincitrice dell'Oscar Jennifer Lawrence, ma dobbiamo precisare che non vi è alcuna indicazione che Lawrence sia stata scelta per il ruolo e tantomeno che l'attrice sia in trattative con Warner Bros. per la parte.

Tom & Jerry sono stati creati nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera e da allora hanno recitato in centinaia di cartoni animati. Il duo ha affrontato molte avventure tra piccolo e grande schermo nel corso degli anni, tra cui il lungometraggio d'animazione Tom & Jerry: Il film uscito nel 1992 e diversi film direct-to-video con il più recente, Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, uscito nel 2017.

First concept art for the Tom and Jerry Live-Action/Animation Hybrid film. pic.twitter.com/ZBx9xVNYvK — Daniel Richtman (@DanielRPK) 29 gennaio 2019

