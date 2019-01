E' morto Dick Miller, l'attore di Gremlins e Terminator

Di Pietro Ferraro giovedì 31 gennaio 2019

E' scomparso a 90 anni l'attore americano Dick Miller noto per ruoli in "Gremlins", "Terminator" e "La piccola bottega degli orrori".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Variety riporta la scomparsa a 90 anni dell'attore Dick Miller, uno di quei caratteristi leggendari il cui volto familiare tutti ricordano e che ha recitato in oltre 100 film.

La leggendaria carriera di Miller prende il via nel 1955 con un terzetto di film western diretti da Roger Corman, che poi ingaggia Miller per l'horror fantascientifico Conquistò il mondo (1956) che da ufficialmente il via ad una lunga collaborazione che includerà moltissimi film di genere tra cui La piccola bottega degli orrori (1960), La vergine di cera (1963) e L'uomo dagli occhi a raggi X (1963).

Una curiosità sulla collaborazione con Corman riguarda il nome del personaggio interpretato da Miller in Un secchio di sangue (1959), Walter Paisley, nome che Miller utilizzerà in molti altri film di vari registi nel corso della sua carriera. Hollywood Boulevard, L'ululato e Ai confini della realtà sono alcuni degli altri titoli in cui Miller interpreta Walter Paisley. Miller ha utilizzato il nome anche per il suo ultimo ruolo nel film horror Hanukkah (2019) in cui interpreta un rabbino.

Se dobbiamo pensare ad uno dei ruoli più impressi nella memoria del grande pubblico, ci viene subito in mente il vicino Murray Futterman del classico Gremlins (1984), il personaggio è il primo ad avvertire Billy del caos rappresentato dai gremlins. Nel film Murray e la moglie sono vittime delle letali creature che distruggeranno loro la casa, ma i personaggi torneranno nel sequel Gremlins 2: La nuova stirpe.

Per dare un'idea di come Miller sia stato sempre presente quando si stava facendo la storia del cinema di genere, l'attore è apparso anche in Quella sporca dozzina (1967), 1941 - Allarme a Hollywood (1979), Terminator (1984), Explorers (1985), Fuori orario (1985) e in diversi nostri piccoli cult personali a cui siamo particolarmente affezionati: Dimensione terrore (1986), Sbirri oltre la vita (1988) e naturalmente Il cavaliere del male (1995). Miller è apparso anche in Pulp Fiction, nel ruolo di Monster Joe, ma la sua scena venne tagliata in fase di montaggio.

I crediti televisivi di Miller includono Quelli della pallottola spuntata (una serie tv degli anni '80 con Leslie Nielsen), tre stagioni come il generoso barman Lou Mackie di Saranno famosi, e apparizioni in Star Trek: The Next Generation nell'episodio di stagione 1 "Il grande addio" come l'uomo dei giornali sul ponte ologrammi, in Star Trek: Deep Space Nine nell'episodio in due parti della stagione 3 "Tempi passati" nei panni di Vin e in veste di doppiatore come voce del gangster Chuckie Sol nel film d'animazione Batman - La maschera del fantasma. Miller nel 1986 ha anche diretto un episodio della serie Miami Vice.

Nel 2014 Miller è apparso nel film documentario sulla sua vita That Guy Dick Miller e tanto per non farsi mancare nulla, l'attore è accreditato anche in un videogioco di boxe di Sega CD dal titolo Prize Fighter in cui interpreta il ruolo di uno degli uomini all'angolo del personaggio principale.





Filmografia

Fonte: Variety