Ben Affleck abbandona ufficialmente il ruolo di Batman

Di Pietro Ferraro giovedì 31 gennaio 2019

Ben Affleck conferma su Twitter l'abbandono ufficiale del ruolo di Batman.

Da estimatori del nuovo Batman di Ben Affleck è una triste notizia quella che andiamo a riportarvi quest'oggi: con un tweet Affleck ha ufficializzato la sua uscita di scena dall'Universo Esteso DC, l'attore non vestirà i panni di Bruce Wayne nell'annunciato film in solitaria The Batman. L'attore sta passando il testimone ad un nuovo attore, che non è ancora stato scelto. La Warner Bros. ha annunciato una data ufficiale di uscita per "The Batman" fissata al 25 giugno 2021. Poco dopo l'annuncio della notizia, Ben Affleck ha utilizzato Twitter per augurare buona fortuna al regista Matt Reeves e al futuro Crociato incappucciato.

In seguito quel tweet è stato confermato essere l'addio di Ben Affleck al personaggio. Affleck è stato presentato come il Cavaliere oscuro in Batman v Superman del 2016 e successivamente in Justice League oltre naturalmente al cameo in Suicide Squad.

"The Batman" seguirà le avventure di un giovane Bruce Wayne. La storia era destinata a seguire Batman nei suoi ultimi anni, con Ben Affleck a bordo anche come regista e co-sceneggiatore insieme a Geoff Johns. Purtroppo l'insuccesso e le critiche all'intero universo dei film DC hanno creato una crescente pressione e dopo aver passato la mano per la regia con l'arrivo di Matt Reeves, anche la sceneggiatura di Affleck e Johns è stata accantonata per approcciare un vero e proprio reboot del personaggio, qualcosa di davvero discutibile vista l'importanza ricoperta sinora dal Batman di Affleck all'interno dell'UEDC.

C'è stato un gran tira e molla sul coinvolgimento finale di Ben Affleck in "The Batman". Ma ora è ufficiale, l'attore è fuori. In un'intervista un entusiasta Reeves ha subito dichiarato il suo amore per il personaggio.

Ho amato la storia di Batman sin da quando ero un bambino, è un personaggio così iconico e avvincente, e che mi ha colpito profondamente. Sono incredibilmente onorato ed entusiasta di lavorare con la Warner Bros. per portare una nuova, epica ed emozionante versione del Crociato Incappucciato sul grande schermo.

Quando Ben Affleck era ancora legato al film, c'erano anche altri attori coinvolti, tra cui Joe Manganiello come Deathstroke e J.K. Simmons come il commissario Gordon, entrambi ruoli ripresi da "Justice League". È probabile che ora non saranno più coinvolti. Finora non ci sono indizi su chi sostituirà Ben Affleck. Jon Hamm è stato un candidato popolare, ma a qusto punto probabilmente l'attore è troppo "maturo" rispetto a ciò che Warner Bros., DC e Matt Reeves stanno cercando.

Pare che anche Henry Cavill potrebbe abbandonare il ruolo di Superman (altra perdita enorme per l'UEDC), ma questo deve ancora essere confermato. Gal Gadot invece continuerà ad interpretare Wonder Woman, con un sequel in arrivo il prossimo anno e Jason Momoa ha appena sbancato il box-office come Aquaman quindi anche lui resterà sicuramente a bordo.







Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) 31 gennaio 2019

Fonte: Screenrant