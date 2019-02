Peter Jackson al lavoro su un documentario sui Beatles

Di Federico Boni venerdì 1 febbraio 2019

Un doc nel doc sui Beatles firmato Peter Jackson.

Peter Jackson ci ha preso gusto. Dopo aver diretto They Shall Not Grow Old, documentario che commemora il centenario della fine della prima guerra mondiale, il regista del Signore degli Anelli bisserà con un doc sui Beatles.

La WingNut Films di Jackson collaborerà direttamente con la Apple Corps dei Fab Four, che affiderà al regista de Lo Hobbit i filmati originali di Michael Lindsay-Hogg, che immortalò John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison il 30 gennaio deel 1969, quando diedero vita al loro ultimo concerto sul tetto della Apple Records, al numero 3 di Savile Row, a Londra. ''Let It Be - Un giorno con i Beatles'', documentario uscito nel 1970, vinse l'Oscar nel 1971 per la migliore colonna sonora. Queste le parole di Jackson.

"Sono filmati della durata di 55 ore che non sono mai stati visti e 140 ore di audio che ci sono stati messi a disposizione. Per questo il film sarà la migliore esperienza in assoluto per i fan dei Beatles. È tempo di salire sulla macchina del tempo e lasciarci trasportare nel 1969, sederci nello studio insieme a quattro amici ed ascoltare la loro musica. Dopo aver esaminato tutte le riprese e l'audio che Michael Lindsay-Hogg ha scattato 18 mesi prima della loro rottura, è semplicemente un incredibile tesoro storico. Certo, ci sono momenti di drammaticità, ma nessuno dei discordia con cui questo progetto è stato a lungo associato. Guardare John, Paul, George e Ringo lavorare insieme, creare canzoni classiche da zero, non è solo affascinante, è divertente, edificante e sorprendentemente intimo."

Fonte: Comingsoon.net