Stardust, Johnny Flynn sarà David Bowie

Di Federico Boni venerdì 1 febbraio 2019

Via alle riprese nel mese di giugno per Stardust, biopic su David Bowie.

Il musicista e attore Johnny Flynn interpreterà David Bowie nel biopic Stardust, diretto dal premio Emmy Gabriel Range e sceneggiato da Christopher Bell (The Last Czars).

Jena Malone e Marc Maron affiancheranno Flynn, nei panni dell'iconico Duca Bianco. Il film si concentrerà sulla sua ascesa, sin dalla prima visita in America, nel 1971, passando per la nascita del suo alter ego Ziggy Stardust. Via alle riprese in estate, nel mese di giugno.

35enne, Johnny Flynn ha interpretato il giovane Albert Einstein nella serie Genius di National Geographic e si è fatto vedere in Vanity Fair - La fiera delle vanità, ma ancor prima è stato Dylan nella serie televisiva Lovesick. Al cinema si è visto invece anche in Song One e Sils Maria.

Negli abiti di musicista, Johnny ha pubblicato ben otto dischi in 10 anni. Dopo il boom di Bohemian Rhapsody, e l'annunciato film sulla vita di Elton John, ad Hollywood è ufficialmente riesplosa la mania per i biopic musicali.

Fonte: HollywoodReporter