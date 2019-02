The Power of Love, arriva il biopic su Celine Dion (con Celine Dion)

Di Federico Boni venerdì 1 febbraio 2019

Ancora biopic musicali al cinema. Arriva anche la vita di Celine Dion.

Celine Dion sarà Celine Dion nel biopic dedicato a Celine Dion. Non è uno scherzo, ma la notizia in arrivo da Berlino segue il boom di Bohemian Rhapsody, film sui Queen da oltre 800 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, e precede la release del biopic su Elton John.

A dirigere la pellicola, che prende il titolo da una cover del 1993 cantata dall'arista canadese, Valérie Lemercier, con otto settimane di riprese che diverranno realtà nel mese di marzo. La Gumont investirà circa 25 milioni di euro nel progetto.

Il film seguirà l'ascesa di Celine, partendo dalla difficile infanzia nel Québec, con 13 fratelli e pochi soldi in casa, passando per i primi successi da giovanissima, l'incontro con il manager René Angélil, poi diventato suo marito, e il boom globale grazie alla super hit My Heart Will Go On, brano portante di Titanic.

E' chiaro che la Dion interpreterà sè stessa in età adulta. 54enne, Valérie Lemercier, a lungo attrice e in queste vesti vincitrice di due Cesar, ha diretto È arrivato nostro figlio nel 2013 e Marie-Francine nel 2017. Per ora sconosciuto il nome di colei che interpreterà Celine da giovane.