Space Battleship Yamato 2202: trailer del settimo e ultimo film d'animazione di "Star Blazers"

Di Pietro Ferraro venerdì 1 febbraio 2019

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 - video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Nobuyoshi Habara nei cinema giapponesi dal 1° marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer del lungometraggio finale della serie dì'animazione Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202. La serie "Space Battleship Yamato" racconta la storia di Susumu Kodai e di un nutrito equipaggio proveniente dalla Terra mentre compiono un pericoloso viaggio verso il leggendario pianeta Iscandar per ottenere i mezzi per invertire il danno arrecato alla Terra dai tentativi dell'Impero Gamilian di conquistarlo.

L'anime e manga "Space Battleship Yamato" creato da Leiji Matsumoto debutta nel 1974. La serie anime originale di 26 episodi ha ispirato numerose incarnazioni e spin-off nel corso degli anni, prima di un remake di grande successo nel 2012 intitolato Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 di cui "Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202" è il sequel. La serie è stata fonte d'ispirazione anche per altre creazioni fantascientifiche di culto come Neon Genesis Evangelion e Mobile Suit Gundam e ha fruito di un lungometraggio live-action uscito nel 2010 diretto da Takashi Yamazaki e basato sulle prime stagione della serie originale.

Il sito Anime News Network riporta che il settimo ed ultimo film della serie "Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202" arriverà nei cinema giapponesi il 1° marzo di quest'anno con il titolo Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 - Nova Chapter.

"Nova Chapter" è diretto da Nobuyoshi Habara (Fafner in the Azure, Star Blazers 2199) da una sceneggiatura di Harutoshi Fukui (Mobile Suit Gundam UC, Harlock: Space Pirate). Yoshinobu Nishizaki produttore dell'originale "Space Battleship Yamato" è scomparso nel 2010 e il suo lavoro è stato portato avanti da suo figlio, Shoji Nishizaki, che ha gestito la pianificazione per il remake del 2012 e sta lavorando come produttore esecutivo di "Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202". Altri crediti includono Makoto Kobayashi (aiuto regista), Junichirō Tamamori e Yasushi Ishizu (mechanical design), Nobuteru Yuki (character designer) e Akira Miyagawa (colonna sonora).

"Space Battleship Yamato 2199" è stato inizialmente pubblicato come sette lungometraggi per il cinema che sono stati poi suddivisi in una serie di anime da 26 episodi. Lo stesso è accaduto con "Space Battleship Yamato 2202" concepito come remake del film Addio Yamato e della seconda stagione della serie classica prodotta nel 1978. "Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 - Nova Chapter" sarà quindi sia la conclusione della serie di film che della serie anime.

"Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 - Nova Chapter" esce nei cinema giapponesi il 1 ° marzo e poi fruirà di una distribuzione in home video a livello globale il 26 aprile.

Fonte: Anime News Network