Batman Beyond, arriva il lungometraggio animato DC

Di Federico Boni venerdì 1 febbraio 2019

La Warner al lavoro sul primo lungometraggio animato di Batman.

Kevin Smith vuole un 'Batman Beyond' con Michael Keaton Kevin Smith e convinto che Michael Keaton sarebbe perfetto per un live -action di "Batman Beyond". Dopo il successo di critica e di pubblico a cui è andato incontro Spider-Man: Into The Spider-Verse, in casa DC Comics e Warner Bros. parrebbero essersi decisi. Anche l'Uomo Pipistrello avrà un suo lungometraggio animato, che attingerà a piene mani da Batman Beyond.

Secondo un nuovo report di Geeks WorldWide, la Warner Animation Group avrebbe ufficialmente abbracciato il progetto, con un'uscita potenziale per il 2022. Non ci sono altre informazioni in questo momento, ma sembra che la pre-produzione del film sia già in corso.

In Batman Beyond c'è un volto diverso sotto la maschera del Batman del futuro: Tim Drake, ex Red Robin, che indossa la tuta tecnologica creata da un anziano Bruce Wayne, passatagli dal suo predecessore in punto di morte, Terry McGinnis. Catapultato in un tempo che non gli appartiene, Tim deve imparare a conoscere questo futuro e le sue nuove, terribili minacce, in particolare lo spietato Brother Eye, potente intelligenza artificiale che ha soggiogato il mondo sotto il suo dominio cybernetico. Gli eroi non esistono più, tutte le città sono sotto il suo controllo... e solo Neo-Gotham è (per ora) al sicuro dal suo sguardo onniscente. E solo Batman può sperare di sconfiggerlo...

I fan dell'Uomo Pipistrello chiedono da tempo un film su Batman Beyond, a partire dal regista Kevin Smith, che sognava un live action con Michael Keaton di nuovo negli iconici panni.

Costato 90 milioni e in odore di Oscar, Spider-Man: Into The Spider-Verse ha incassato fino ad oggi 340 milioni di dollari, meritandosi ampiamente un più che meritato sequel.

Fonte: ComicBook