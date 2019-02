Skyman: trailer e poster del thriller con rapimenti alieni di Daniel Myrick

Daniel Myrick, che 20 anni fa ha co-diretto The Blair Witch Project, uno dei più grandi successi del cinema indipendente, torna con un altro found-footage, ma invece di streghe e foreste infestate si concentra sui rapimenti alieni.

Dopo il grande successo di "The Blair Witch Project" i co-registi Eduardo Sanchez e Daniel Myrick hanno preso strade separate. Sanchez ha inanellato una serie di titoli interessanti con Altered, Seventh Moon ma soprattutto un paio di found footage davvero buoni: l'horror demoniaco Lovely Molly e l'horror con Bigfoot Exists. A Myrick non è andata altrettanto bene con gli horror Believers e Solstice, il thriller fantascientifico The Objective e il crime-thriller per la tv Under the Bed.

Ora Myrick prova a tornare alle origini con Skyman che documenta la storia di Carl Merryweather che crede di aver avuto un incontro alieno a 10 anni e ora sta cercando di riconnettersi con l'UFO nello stesso luogo.

Sono felice di poter finalmente condividere la prima occhiata a Skyman in un'occasione così monumentale, il ventesimo anniversario di Blair Witch. Siamo tutti incuriositi dall'aldilà...Sono entusiasta di che vi uniate a me in questo viaggio. Daniel Myrick

