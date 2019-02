Rush Hour 4 è in sviluppo, lo conferma Chris Tucker

Di Pietro Ferraro sabato 2 febbraio 2019

Chris Tucker torna a confermare che un "Rush Hour 4" è ancora in ballo.

Non sarà qualcosa che vedremo in tempi brevi, ma un Rush Hour 4 è ancora in ballo, almeno secondo quello che Chris Tucker ha dichiarato in una recente apparizione su Winging It Podcast.

Dopo aver parlato del progetto lo scorso anno definendolo "il Rush di tutti i Rush", Chris Tucker ha fornito un ulteriore aggiornamento su "Rush Hour 4" rivelando che lui, Warner Bros. e Jackie Chan sono pronti ad un quarto film, e attualmente stanno cercando di assemblare il progetto.

Stiamo lavorando su alcune cose nella sceneggiatura in questo momento, quindi stiamo cercando di entrare in produzione. Ci stiamo lavorando e stiamo provando ad andare avanti. Jackie Chan vuole farlo, io lo voglio fare e lo studio vuole farlo, quindi stiamo cercando di metterlo insieme.

A Chris Tucker è stato poi chiesto se avesse avuto un ruolo nel far trascorrere tutto questo tempo per realizzare un nuovo sequel.

E' stata una scelta sia mia che di Jackie. Abbiamo atteso fino a che tutto non ha funzionato al meglio, e ora sembra che tutto stia funzionando al meglio.

Brett Ratner, che ha diretto tutti e tre i film precedenti della serie, aveva in programma di dirigere anche "Rush Hour 4", ma a seguito di una serie di accuse di cattiva condotta sessuale, Ratner dovrebbe essere definitivamente fuori gioco, usiamo il condizionale poiché l'anno scorso il regista ha insistito sul fatto che dirigerà un quarto film a prescindere dai suoi problemi personali.

I tre precedenti film di Rush Hour hanno incassato nel mondo un totale di 849 milioni di dollari. L'ultima volta che abbiamo visto insieme Jackie Chan e Chris Tucker è stato nel 2007 per Rush Hour 3 con il dinamico duo in trasferta in Europa. Nel frattempo l'immarcescibile Chan si è tenuto molto occupato, mentre Tucker non si è visto molto sullo schermo con solo un paio di ruoli all'attivo in Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012) e Billy Lynn - Un giorno da eroe (2016). Il quarto film di "Rush Hour" seguirà la serie tv reboot lanciata nel 2016 da CBS e cancellata dopo una sola stagione.

Fonte: Daily Mail