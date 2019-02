Mamma ho perso l'aereo: Joe Pesci e Macaulay Culkin tornano in un nuovo spot di Google

Joe Pesci e Macaulay Culkin rivisitano "Mamma ho perso l'aereo" per un nuovo spot di Google.

L'attore Premio Oscar Joe Pesci e Macaulay Culkin sono tornati sullo schermo in un nuovo spot tributo a Mamma ho perso l'aereo, parte di una nuova campagna pubblicitaria che Google ha lanciato per i loro prodotti Google Home.

Mentre Macaulay Culkin aka Kevin McCallister ripropone alcune sue scene del classico natalizio di Chris Columbus nello spot tv Home Alone Again (trovate lo spot in coda all'articolo), Joe Pesci in realtà non sta interpretando il ladruncolo Harry Lime, ma è se stesso, ospite ad una festa di amici, che sta guardando la pubblicità di Culkin in tv. Pesci commenta lo spot divertito mentre attende la parte che lo riguarda, e alla fine si tratta di un piccolo cameo vocale.

Joe Pesci dopo alcuni ruoli iconici, vedi il gangster italoamericano Tommy DeVito in Quei bravi ragazzi, Harry Lime in "Mamma ho perso l'aereo" e Leo Getz nella serie Arma letale, e il picco di popolarità raggiunto negli anni '90, dopo Arma Letale 4 è praticamente scomparso dalla scena di Hollywood tornando a recitare in due sole occasioni: in un cameo per Robert De Niro in The Good Shepherd - L'ombra del potere (2006) e come coprotagonista al fianco di Helen Mirren nel dramma Love Ranch del 2010, film che ha segnato l'ultima apparizione di Pesci fino a questo nuovo spot pubblicitario.

Il 2019 vedrà un ritorno sullo schermo di Joe Pesci, ancora diretto da Martin Scorsese e di nuovo al finaco di Robert De Niro, per il dramma crime The Irishman prodotto da Netflix che vedrà anche la partecipazione di Al Pacino.

