Il professore e il pazzo: trailer italiano del film con Mel Gibson e Sean Penn

Di Pietro Ferraro lunedì 18 febbraio 2019

Il professore e il pazzo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico con Mel Gibson e Sean Penn nei cinema italiani dal 21 marzo 2019.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Il professore e il pazzo, il dramma biografico, nei cinema dal 21 marzo, che unisce per la prima volta due pesi massimi del cinema mondiale, Mel Gibson e il due volte Premio Oscar come miglior attore Sean Penn.

Il film racconta la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi della storia, un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi che hanno cambiato per sempre il corso della storia della letteratura. Gibson impersona il professor James Murray, colui che nel 1857 diede vita al progetto, mentre Penn sarà il Dr. W. C. Minor, un ex paziente di un ospedale psichiatrico senza il quale non si sarebbe potuta portare a termine questa immensa opera letteraria.

"Il professore e il pazzo" segna il debutto alla regia dello sceneggiatore Farhad Safinia (Apocalypto) che ha anche scritto la sceneggiatura con John Boorman e Todd Komarnicki. Gibson e Bruce Davey sono i produttori. Oltre a Gibson (La battaglia di Hacksaw Ridge) e Penn (Gangster Squad), il cast comprende anche Natalie Dormer (Il Trono di Spade), Ioan Gruffudd (San Andreas), Jeremy Irvine (Mamma Mia! Ci risiamo), Steve Coogan (Stanlio e Ollio), Jennifer Ehle (La diseducazione di Cameron Post) e Eddie Marsan (Ray Donovan).

"The Professor and the Madman" stato rinviato per oltre due anni a causa di problemi legali sfociati in una causa tra la Icon Productions di Gibson e Voltage Pictures che verteva sul controllo di vari aspetti della produzione, inclusa l'ultima parola sul montaggio finale del film. Iniziata la causa il film è stato accantonato a tempo indefinito. Il film è stato poi sbloccato quando un giudice ha negato la mozione di Mel Gibson permettendo a Vertical Entertainment di acquisirne i diritti di distribuzione lo scorso gennaio. Il film non è ancora fornito una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe raggiungere le sale americane entro l'anno.

