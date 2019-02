The Wedding Guest: trailer del thriller con Dev Patel

Di Pietro Ferraro domenica 3 febbraio 2019

The Wedding Guest: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Michael Winterbottom nei cinema americani dal 1° marzo 2019.

Disponibile un primo trailer di The Wedding Guest, il thriller che vede protagonista il Dev Patel di The Millionaire, Lion - La strada verso casa e Humandroid.

Il trailer in principio ci mostra Dev Patel come pianificatore ed esecutore di un rapimento, il suo personaggio sembra voler impedire un matrimonio rapendo la sposa nel sonno sotto la minaccia delle armi, ma più il trailer prosegue e più le cose assumono un'altra prospettiva.

"The Wedding Guest", che si tuffa in profondità negli oscuri mondi e nei regni nascosti del Pakistan e dell'India, è incentrato su Jay, un uomo con un segreto che viaggia dalla Gran Bretagna al Pakistan per partecipare ad un matrimonio, e con partecipare intendiamo che vuole rapire la futura sposa. Nonostante l'apparente sangue freddo e la certosina pianificazione, le cose sfuggono rapidamente di mano, mandando Jay e il suo ostaggio in fuga attraverso il confine utilizzando come luoghi di transito stazioni ferroviarie, vicoli e mercati neri di Nuova Delhi. Lungo la strada attrazioni iniziano a ribollire, la lealtà torna a delinearsi e cruciali segreti vengono rivelati.

Alla regia del film c'è Michael Winterbottom (Jude, Benvenuti a Sarajevo, Killer Inside Me) che scritto anche la sceneggiatura ed è produttore accanto a Melissa Parmenter, Deepak Nayar, Nik Bower e Dev Patel. A bordo anche i co-produttori Anthony Wilcox e Pravesh Sahni e i produttori esecutivi Andrea Scarso, Peter Touche, Line Producers, Victoria Goodall e Pranav Sahni.

Il cast di "The Wedding Guest" include anche Radhika Apte (Sacred Games) e Jim Sarbh (Sanju). Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival lo scorso anno e sarà inizialmente distribuito nelle sale di New York e Los Angeles il 1° marzo.

