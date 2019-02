Annie Awards 2019, i vincitori: Spider-Man trionfa agli Oscar animati

Di Federico Boni domenica 3 febbraio 2019

Oscar sempre più vicino per Spider-Man: Un nuovo universo.

L'acclamato "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ha trionfato agli Annie Awards 2019, premi Oscar del cinema d'animazione, vincendo ben 7 riconoscimenti, compreso quello più ambito come miglior film. Il titolo Sony ha fatto filotto, con sette premi su 7 nomination, battendo "Early Man" di Aardman Animations, "Gli incredibili 2" della Pixar, "L'Isola dei Cani" della Fox Searchlight Pictures e "Ralph Spacca Internet" della Disney.

L'uomo Ragno ha conquistato anche i riconoscimenti per la miglior regia (Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman), la miglior sceneggiatura (Phil Lord e Rothman), la miglior animazione dei personaggi in un film animato (David Han), il miglior character design (Shiyoon Kim), le migliori scenografie (Justin K. Thompson) e il miglior montaggio (Bob Fisher, Andrew Leviton e Vivek Sharma). Agli Oscar di fine febbraio, quelli in casa Academy, sarà proprio Spider-Man: Into the Spider-Verse il film da battere tra i lungometraggi animati.

"Mirai" di Mamoru Hosoda è stato invece eletto miglior film indipendente animato, mentre la Disney si è portata a casa due riconoscimenti per "Mary Poppins Returns", uno per "Ralph Spacca Internet" e 2 (su 11 candidature) per "Gli Incredibili 2".



Annie Awards 2019 I vincitori

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un nuovo universo (Sony Pictures Animation)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE INDIPENDENTE

Mirai (Studio Chizu)

MIGLIOR SPECIAL D’ANIMAZIONE

Mary Poppins Returns (Walt Disney Studios)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Weekends (past lives productions)

MIGLIOR PRODUZIONE VIRTUAL REALITY

Crow: The Legend (Baobab Studios)

MIGLIORI EFFETTI ANIMATI IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Ralph Spacca Internet (Walt Disney Animation Studios – Cesar Velazquez, Marie Tollec, Alexander Moaveni, Peter DeMund, Ian J. Coony)

MIGLIOR ANIMAZIONE DEI PERSONAGGI IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Sony Pictures Animation – David Han Character)

MIGLIOR ANIMAZIONE DEI PERSONAGGI IN UN FILM LIVE ACTION

Il ritorno di Mary Poppins (Walt Disney Pictures – Chris Sauve James Baxter, James Baxter Sandro Cleuzo, Sandro Cleuzo)

MIGLIOR CHARACTER DESIGN IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Sony Pictures Animation – Shiyoon Kim)

MIGLIOR REGIA IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Sony Pictures Animation – Bob Persichetti, Rodney Rothman, Peter Ramsey)

MIGLIOR COLONNA SONORA IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Gli Incredibili 2 (Pixar Animation Studios – Michael Giacchino)

MIGLIOR SCENOGRAFIA IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Sony Pictures Animation – Justin K. Thompson)



MIGLIOR STORYBOARDING IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Gli Incredibili 2 (Pixar Animation Studios – Dean Kelly, Bobby Alcid Rubio)

MIGLIOR SCENEGGIATURA IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Sony Pictures Animation – Bob Fisher, Andrew Leviton, Vivek Sharma)