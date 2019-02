Legend of the Demon Cat: trailer del kolossal fantasy cinese di Chen Kaige

Di Pietro Ferraro lunedì 4 febbraio 2019

Legend of the Demon Cat: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul mistery di Chen Kaige nei cinema americani dal 5 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer sottotitolato in inglese di Legend of the Demon Cat, il nuovo lungometraggio del cineasta e vincitore della Palma d'Oro Chen Kaige (Addio mia concubina, Killing Me Softly – Uccidimi dolcemente).

Il mistery in costume basato sul racconto "Shamon Kukai Tou no Kuni nite Oni to Utagesu", un romanzo in quattro volumi dello scrittore giapponese Yumemakura Baku, è una coproduzione Cina e Giappone con un cast che raccoglie famosi attori di entrambe le nazionalità.

Il film è un vero e proprio kolossal girato su set maestosi che hanno incluso la creazione di un'intera città, che ha richiesto oltre cinque anni per la costruzione, per un budget stimato tra i 170 e i 200 milioni di dollari. A proposito del ricorrere a set pratici invece che utilizzare scenari in CG, il regista Chen Kaige ha dichiarato: "Non mi sento ancora a mio agio nel realizzare un intero film usando solo uno schermo verde".

"Legend of the Demon Cat" si svolge oltre mille anni fa, durante la dinastia imperiale Tang, considerata dagli studiosi un periodo cosmopolita di eccezionale fioritura culturale e letteraria. Un poeta cinese, Bai Letian (Xuan Huang) e un monaco giapponese, Kukai (Shōta Sometani) uniscono le forze per indagare sul caso di un gatto demoniaco che ha posseduto la moglie di un generale (Kitty Zhang Yuqi) e ha devastato la corte imperiale. L'indagine prende alcuni colpi di scena raccapriccianti e inaspettati, portando il monaco e il poeta a svelare il mistero dietro la decennale morte della leggendaria e bellissima concubina Yang Guifei (Sandrine Pinna), una delle iconiche "Quattro Grandi Bellezze" dell'antica Cina.

"Legend of the Demon Cat" arriva nei cinema americani il 5 febbraio in concomitanza con il Capodanno cinese.