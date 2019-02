Zootropolis, la Disney al lavoro su due sequel

Di Federico Boni martedì 5 febbraio 2019

Doppio sequel Disney per Zootropolis.

Sono passati quasi 3 anni dall'uscita in sala di Zootropolis, campione d'incassi con 1,023,784,195 dollari e vincitore di un premio Oscar. Eppure in casa Disney, a differenza di Frozen, non hanno ufficialmente dato il via allo scontato sequel. Fino ad oggi.

Tommy "Tiny" Lister, doppiatore di Finnick, ha infatti svelato da un evento in Ontario che lo studios sarebbe al lavoro su due sequel.

"Posso dirti che sto facendo un altro Zootropolis con la Disney. Saranno tre. C'erano tre Madagascar. Li sostituiremo. Siamo la più grande produzione Disney. L'ultimo costò 240 milioni di dollari. Questo costerà 300 milioni. E' quello che hanno pensato per il budget, non per la pubblicità. Ma il primo film ha fruttato $ 2,6 miliardi di dollari, tra merchandising e botteghino ".

E' chiaro che le parole di Lister debbano essere prese con le molle, perché un doppiatore secondario non può conoscere le cifre produttive della più ricc a major di Hollywood, ma lo studios vuole ampliare il franchise. Non a caso sta nascendo un'intera area Zootropolis a Disneyland Shanghai.

Fonte: SlashFilm