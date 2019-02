E' morta Julie Adams, l'attrice de "Il mostro della laguna nera"

Di Pietro Ferraro martedì 5 febbraio 2019

E' scomparsa a 92 anni l'attrice statunitense Julie Adams nota per il ruolo di Kay Lawrence nel classico horror "Il mostro della laguna nera".

L'attrice Julie Adams, nota al grande pubblico aver interpretato la damigella in pericolo nel film Il mostro della laguna nera del 1954, è morta a Los Angeles all'età di 92 anni. Adams era una delle protagoniste negli anni '50 per la Universal ed è apparsa in molti dei loro progetti continuando a lavorare per sei decenni.

Julie Adams nata Betty May Adams nasce il 17 ottobre 1926 a Waterloo in Iowa. La sua famiglia si trasferisce spesso quando era bambina, con il soggiorno più lungo di otto anni trascorso in Arkansas. Nel 1946, all'età di 19 anni, Adams viene eletta "Miss Little Rock" e in seguito si trasferisce a Hollywood per iniziare una carriera nella recitazione.

Il suo primo ruolo cinematografico fu una parte minore in Ho sposato un demonio (1949), seguito da un ruolo di primo piano nel western The Dalton Gang (1949). Quando comincia a lavorare con Universal Lo studio cambia il nome dell'attrice in Julie Adams. Prima di diventare nota con il ruolo di Kay Lawrence nel classico horror "Il mostro della laguna nera", Adams ha recitato con diversi divi degli anni '50 come James Stewart (Là dove scende il fiume), Tyrone Power (L'avventuriero della Luisiana) e Rock Hudson (Il diario di un condannato), e successivamente è apparsa al fianco di Elvis Presley in Per un pugno di donne (1965), di Dennis Hopper in Fuga da Hollywood (1971) e di John Wayne in È una sporca faccenda, tenente Parker! (1974).

Parlando anni dopo del suo ruolo in "Il mostro della laguna nera" la Adams ha detto:

Penso che la cosa migliore del film sia quello che proviamo per la creatura, proviamo per lui e per la sua situazione.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Julie Adams è apparsa nella serie tv La signora in giallo con Angela Lansbury negli anni '80 e primi anni '90 nei panni dell'eccentrica Eve Simpson. Prima di allora Adams è apparsa in episodi di Perry Mason e Quincy ed era la moglie di Jimmy Stewart in The Jimmy Stewart Show. Adams è apparsa anche in The Andy Griffith Show nel ruolo di Mary Simpson e ha interpretato ruoli in New York New York, L'incredibile Hulk e più recentemente è apparsa nel sesto episodio della quarta stagione di Cold Case.

Julie Adams ha raccontato la sua vita e la sua carriera nell'autobiografia "The Lucky Southern Star: Reflections From The Black Lagoon" pubblicato nel 2011. Su twitter molti i messaggi di cordoglio tra cui quello del regista Guillermo del Toro che ha scritto: "Piango la scomparsa di Julie Adams, fa male in un posto nel profondo di me, dove nuotano i mostri".





Filmografia

The Dalton Gang , con il nome di Betty Adams, regia di Ford Beebe (1949)

Ho sposato un demonio (Red, Hot and Blue), regia di John Farrow (1949)

I misteri di Hollywood (Hollywood Story), regia di William Castle (1951)

Vittoria sulle tenebre (Bright Victory), regia di Mark Robson (1951)

Là dove scende il fiume (Bend of the River), regia di Anthony Mann (1952)

L'oro maledetto (The Treasure of Lost Canyon), regia di Ted Tetzlaff (1952)

Dan il terribile (Horizons West), regia di Budd Boetticher (1952)

L'avventuriero della Luisiana (The Mississippi Gambler), regia di Rudolph Maté (1953)

Il diario di un condannato (The Lawless Breed), regia di Raoul Walsh (1953)

Il traditore di Forte Alamo (The Man from the Alamo), regia di Budd Boetticher (1953)

Le ali del falco (Wings of the Hawk), regia di Budd Boetticher, (1953)

Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon), regia di Jack Arnold (1954)

La rapina del secolo (Six Bridges to Cross), regia di Joseph Pevney (1955)

Gli sciacalli (The Looters), regia di Abner Biberman (1955)

Casa da gioco (One Desire), regia di Jerry Hopper (1955)

La guerra privata del maggiore Benson (The Private War of Major Benson), regia di Jerry Hopper (1955)

Scialuppe a mare (Away All Boats), regia di Joseph Pevney (1956)

I bassifondi del porto (Slaughter on Tenth Avenue), regia di Arnold Laven (1957)

Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock presents), serie TV, episodi 3x39-5x09-6x15 (1961)

The Underwater City, regia di Frank McDonald (1962)

Per un pugno di donne (Tickle Me), regia di Norman Taurog (1965)

La valle del mistero (Valley of Mystery), film TV diretto da Joseph Lejtes (1967)

Fuga da Hollywood (The Last Movie), regia di Dennis Hopper (1971)

Jimmy Stewart Show, serie TV (1971 - 1972)

È una sporca faccenda, tenente Parker! (McQ), regia di John Sturges (1974)

Capitol, serie TV 1983 - 1987, 1 episodio (1984)

La signora in giallo (Murder, She Wrote), serie TV dal 1984 al 1996, 5 episodi dal 199] al 1993

Cold Case, serie TV 2006, episodio 6 stagione 4

Carnage, regia di Roman Polański (2011) - voce

Fonte: Variety