Oscar 2019: l'Academy annuncia la prima tornata di ospiti

Di Pietro Ferraro martedì 5 febbraio 2019

Annunciata la prima tornata di ospiti che consegneranno i premi alla cerimonia degli Oscar 2019.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato la prima tornata di ospiti che consegneranno i premi alla cerimonia degli Oscar 2019. La trasmissione televisiva di quest'anno sarà senza conduttore per la prima volta in 30 anni dopo la debacle di Kevin Hart. Nonostante questo vuoto non indifferente, la grande serata di Hollywood potrà ancora contare su una sfilata di star in quanto la lista che quest'anno includerà l'attrice Premio Oscar Brie Larson, l'attuale James Bond Daniel Craig e la rapper e attrice Awkwafina.

La produttrice Donna Gigliotti e la regista Glenn Weiss hanno rilasciato la seguente dichiarazione.

I candidati all'Oscar hanno suscitato un'enorme attenzione in tutto il mondo attraverso le loro storie, i risultati e le performance accattivanti. Vogliamo dare al pubblico l'opportunità di provare ancora una volta i momenti che ci hanno commosso. È una celebrazione del nostro amore universale per i film.

L'elenco completo degli ospiti per gli Academy Awards comprende Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson e Constance Wu. Da notare che in questa prima tornata ci sono undici donne a fronte di due uomini.

La dichiarazione dell'amministratore delegato dell'Academy Dawn Hudson.

Questo è un momento importante nella storia di Oscar. Lo spettacolo di quest'anno mantiene le tradizioni degli Oscar e si sta evolvendo per riflettere il nostro pubblico globale.

Ricordiamo che per attirare più spettatori la cerimonia ha quasi incluso una categoria che premiava il film più popolare, ma dopo aver annunciato la nuova potenziale categoria degli Oscar, l'Academy ha incontrato una quantità enorme di negatività al riguardo, così dopo aver valutato la situazione l'idea è stata accantonata, almeno per il momento.

La dichiarazione del presidente dell'Academy John Bailey.

Gli Oscar sono l'evento di intrattenimento dal vivo più visto dell'anno. Lo spettacolo ci mette in contatto con la potenza e la storia dei film mentre riconnette il pubblico da casa con i loro film e le loro star preferite.

Black Panther, Roma, La Favorita, Bohemian Rhapsody, Green Book, A Star Is Born, BlaKkKlansman e Vice si contenderanno la categoria per il miglior film di questa edizione. "Roma" e "La Favorita" guidano il gruppo con 10 nomination ciascuno. "Black Panther" è diventato il primo film tratto da un fumetto al mondo ad aver ottenuto una nomination come Miglior Film, rastrellando un totale di sette nomination.

La 91esima cerimonia degli Oscar è fissata per domenica 24 febbraio 2019.

Fonte: AwardsWatch