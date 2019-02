Shaft: anteprima trailer e primo poster del sequel con Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 febbraio 2019

Shaft: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Tim Story nei cinema americani dal 14 giugno 2019.

Disponibile un primo poster e un teaser per il nuovo Shaft. La Warner Bros. pubblicherà a breve un primo trailer completo del film, che vede riunite tre diverse generazioni di Shaft, vedi slogan del poster "Più Shaft da gestire". Questo sarà il quinto film del franchise che ha debuttato nel lontano 1971 con Shaft il detective.

Samuel L. Jackson ritorna nei panni di John Shaft II, che ha debuttato nel film d'azione del 2000, insieme allo Shaft originale, Richard Roundtree e al nuovo arrivato del franchise Jessie T. Usher (Independence Day: Reigenerazione), che interpreta il figlio del personaggio di Jackson. Nel poster c'è anche Regina Hall (Il viaggio delle ragazze), il cui personaggio non è stato ancora rivelato. Il cast include anche Alexandra Shipp (X-Men: Apocalisse) che vedremo sicuramente nel trailer.

Il nuovo film di Shaft vede Samuel L. Jackson riunirsi con il figlio che non vede da tempo e che ora lavora come agente per la sicurezza informatica dell'FBI e ha bisogno del suo aiuto, portando a un inevitabile scontro di ideologie. Quando questo nuovo film arriverà nei cinema, saranno passati quasi 20 anni da quando Jackson ha interpretato Shaft nel film diretto da John Singleton, sequel che ha incassato 104 milioni di dollari in tutto il mondo.

Richard Roundtree che ha dato origine al personaggio nel 1971, nel frattempo ha recitato in diversi film e in una serie tv di breve durata per la CBS. Alla regia del nuovo film c'è Tim Story (I Fantastici Quattro, Un poliziotto in prova). A bordo anche il musicista Isaac Hayes che sta tornando per fornire la colonna sonora. Hayes ha composto l'iconico tema musicale di Shaft per il quale ha vinto l'Oscar nel 1972 per la miglior canzone originale. Insieme al poster l'account Twitter ufficiale del film ha pubblicato anche una serie di character poster di Samuel L. Jackson e alcune battute del personaggio.

Millennials don’t know how to mind their own business. New trailer coming Wednesday. #SHAFTSays #SHAFT pic.twitter.com/sjLpKRojjY

— SHAFT (@ShaftMovie) 4 febbraio 2019











It’s too early in the week for this sh**. New poster TOMORROW. #SHAFTSays #SHAFT pic.twitter.com/Zs6oYRe85J

— SHAFT (@ShaftMovie) 5 febbraio 2019





