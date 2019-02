News of the World, Paul Greengrass ritrova Tom Hanks

Di Federico Boni mercoledì 6 febbraio 2019

Dopo Captain Phillips, nuovo film di coppia per Paul Greengrass e Tom Hanks.

Sei anni dopo Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Paul Greengrass, visto all'ultima Mostra del Cinema di Venezia con 22 July, ritroverà Tom Hanks in News of the World della 20th Century Fox.

Tratto dall'omonimo romanzo di Paulette Jiles, in Italia ancora inedito, News of the World sarà sceneggiato da Luke Davies (Lion). La storia ruota attorno al Capitano Jefferson Kyle Kidd, che all'indomani della fine della Guerra Civile viaggia in tutto il Texas per leggere le principali notizie dal mondo alla popolazione locale, chiaramente analfabeta. Anziano vedovo che ha vissuto tre guerre e ha combattuto in due di esse, il capitano si guadagnava da vivere stampando giornali, finché la guerra Civile non prese la sua attività e la sua vita. Ora, a settantuno anni, gode della libertà della strada, anche se il corpo è dolorante e il denaro scarseggia.

Ma a Wichita Falls al Capitano viene offerto un pezzo d'oro per consegnare una giovane orfana ai suoi parenti, vicino a San Antonio. Quattro anni prima, una tribù di nativi americani uccise ferocemente i suoi genitori e la sorella, risparmiando la bambina, cresciuta come se fosse loro. Recentemente recuperata dall'esercito americano, la bambina ha dieci anni, gli occhi azzurri, i capelli color zucchero ed è stata nuovamente strappata dall'unica casa e famiglia che conosce. Il senso del dovere e della compassione del capitano lo spingono ad accettare, anche se è consapevole che il viaggio sarà lungo e difficile, un'odissea di 400 miglia.

Hanks produrrà il progetto insieme a Gary Goetzman per Playtone e a Gail Mutrux per Pretty Pictures.

