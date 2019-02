Halloween, trovato uno sceneggiatore per il sequel

Di Federico Boni giovedì 7 febbraio 2019

Scott Teems scriverà il nuovo Halloween.

Tra i principali successi del 2018 spicca Halloween, revival firmato Jason Blum in grado di incassare 253,688,035 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 10. David Gordon Green e Jamie Lee Curtis sono riusciti a rilanciare una saga che si credeva morta, con l'ovvio sequel dietro l'angolo.

Secondo quanto riportato da Collider, infatti, lo sceneggiatore Scott Teems sarebbe in trattative per scrivere Halloween III. Tra i suoi lavori tv, Rectify e Narcos: Mexico, oltre ad aver scritto il reboot di Fenomeni paranormali incontrollabili proprio per la Blumhouse.

Non c'è nulla di ufficiale, al momento, ma è chiaro che Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak dovrebbero tornare, essendo sopravvissute al bagno di sangue finale del film del 2018, sequel diretto del capolavoro del 1978 di Carpenter. Jason Blum produrrà il tutto ancora una volta, insieme al produttore storico della saga Malek Akkad. Non è chiaro se e quanto saranno coinvolti il regista David Gordon Green e il co-sceneggiatore Danny McBride, così come lo stesso John Carpenter, autore delle musiche del 'nuovo' Halloween.

Comunque vada, il dodicesimo Halloween diverrà realtà.

Fonte: Comingsoon.net