I nomi del signor Sulcic: trailer del film di Elisabetta Sgarbi

Dal 7 febbraio arriva nelle sale d'Italia, distribuito da Istituto Luce Cinecittà e in occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), il film I nomi del signor Sulcic diretto da Elisabetta Sgarbi e presentato all’ultimo Torino Film Festival in una applaudita prima mondiale.

La trama ufficiale:

Elisabetta Sgarbi torna sul grande schermo con un nuovo film che, dopo una intensa ricerca di sguardo documentario, intreccia una trama di finzione a un racconto della memoria, e la ricostruzione della Storia all’indagine intima dei personaggi. Un film di finzione che scava in un passato collettivo e condiviso, una sfida affascinante e tenace all’oblio.

"Portami via la memoria e non sarò mai vecchio” è la frase che chiude il film, il verso di un poeta ferrarese che mio padre amava molto e che ho voluto inserire nel film. Perché è sì un film sulla memoria, sul passato che si riaffaccia, su fantasmi – molto poco immateriali – che sorprendono il presente di un uomo che vive, ignaro, la sua vita. Ma è anche un film che celebra la sfrontatezza del vivere, di potere dire di no al cumulo del passato e della storia. A volte, un gesto liberatorio è un gesto di libertà.

Elisabetta Sgarbi - Regista