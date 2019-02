Okko's Inn: trailer e poster del film anime di Kitaro Kosaka

giovedì 7 febbraio 2019

Okko's Inn: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Kitaro Kosaka nei cinema americani dal 22 aprile 2019.

Disponibile il trailer in lingua inglese di Okko's Inn, film d'animazione giapponese presentato per la prima volta lo scorso anno al festival di animazione di Annecy. Questo intrigante anime per famiglie è tra i nominati agli oscar giapponesi come miglior film d'animazione dell'anno e uscirà nei cinema americani il 22 e il 23 aprile.

"Okko's Inn" è incentrato su una ragazza di nome Okko, che va a vivere in campagna con sua nonna dopo aver perso i suoi genitori in un incidente d'auto. Sua nonna gestisce una tradizionale locanda giapponese, che è costruita sulla cima di un'antica fonte che si dice abbia acque curative. Mentre va in giro per le sue faccende e si prepara a diventare la prossima custode della locanda, Okko scopre che ci sono spiriti che vivono nei dintorni e che solo lei può vedere. Tuttavia questi spiriti non sono spaventosi ed essere benevola con questi fantasmi che desiderano la sua compagnia, giocare con loro, l'aiuteranno ad ambientarsi. Il motto della locanda che tutti saranno accolti nessuno escluso sarà presto messo alla prova con una serie di nuovi ospiti che sfideranno la capacità e la pazienza di Okko nell'essere una padrona di casa gentile e accogliente. Ma alla fine Okko scoprirà che dedicarsi agli altri diventerà la chiave per prendersi cura di se stessa.

"Okko's Inn" è tratto da una serie di romanzi per bambini dal titolo "Waka Okami wa Shōgakusei!" scritti da Hiroko Reijo e illustrati da Asami. La serie di libri, che ha venduto oltre tre milioni di copie, è composta da venti volumi pubblicati tra il 2003 e il 2013. I libri sono stati adattati in una serie manga con illustrazioni di Eiko Ōuchi e in una serie televisiva animata in 24 episodi prodotta da DLE e Madhouse.

"Okko's Inn" è stato realizzato dal famoso studio di anime Madhouse e dal regista Kitaro Kosaka, che è stato un animatore chiave di numerosi classici dello Studio Ghibli. Kosaka ha diretto l'anime Melanzane - Estate andalusa (tratto dal manga "Nasu") ed è stato direttore dell'animazione per La principessa Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl, La collina dei papaveri e Si alza il vento, solo per citarne alcuni.

Il mese scorso la Nippon Academy-Sho Association ha annunciato i nominati per il Japan Academy Prize di quest'anno. Oltre a "Okko's Inn" in lizza per il miglior anime ci sono anche Dragon Ball Super: Broly - Il Film, Penguin Highway, Mirai e Detective Conan: Zero the Enforcer.

Fonte: Firstshowing.net