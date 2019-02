Stasera in tv: "La Quinta Onda" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 8 febbraio 2019

Rai 2 stasera propone La quinta onda (The 5th Wave), thriller fantascientifico post-apocalittico del 2016 diretto da J Blakeson e interpretato da Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber e Maria Bello.

Cast e personaggi

Chloë Grace Moretz: Cassie Sullivan

Nick Robinson: Ben Parish / Zombi

Alex Roe: Evan Walker

Liev Schreiber: colonnello Vosch

Maria Bello: sergente Reznik

Maika Monroe: Ringer

Zackary Arthur: Sam Sullivan

Ron Livingston: Oliver Sullivan

Maggie Siff: Lisa Sullivan

Tony Revolori: Dumbo

Talitha Bateman: Teacup

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Cassie Sullivan

Federico Campaiola: Ben Parish / Zombi

Alessio Puccio: Evan Walker

Pino Insegno: colonnello Vosch

Chiara Colizzi: sergente Reznik

Lucrezia Marricchi: Ringer

Alessandro Carloni: Sam Sullivan





Trama e recensione

La Quinta Onda racconta delle quattro ondate di attacchi alieni che hanno decimato la popolazione sulla Terra. In uno scenario dominato dalla paura e dall’angoscia, l’adolescente Cassie (Chloë Grace Moretz) cerca disperatamente di salvare il fratellino Sammy. Mentre si prepara all’inevitabile e letale quinta ondata, Cassie incontra un giovane misterioso che potrebbe rivelarsi la sua unica speranza. La giovane eroina potrà però fidarsi ed accettare il suo aiuto?

Curiosità



Il film è basato sull'omonimo bestseller "young adult" di Rick Yancey, primo romanzo di una trilogia composta da La quinta onda (2013), Il mare infinito (2014) e L'ultima stella (2016).



“Una volta cominciato, è difficile smettere di leggere il romanzo”, racconta Tobey Maguire, produttore del film insieme a Graham King, Matthew Plouffe e Lynn Harris. “La scrittura diRick è magnificamente visiva e l’autore è riuscito a raccontare la storia di un’invasione aliena rimanendo però ben ancorato alla realtà in modo decisamente originale. L’idea che l’invasione abbia luogo per mezzo di ondate per disperdere e distruggere la società poco per volta, è singolare e allo stesso tempo credibile. La perdita di corrente, le malattie, i terremoti e gli tsunami:non sono proprio questele paure che viviamo nella vita oggi? E quindi, in questo senso, il libro si allontana dai classici della fantascienza”.



Nel romanzo il sergente Reznik è un uomo, mentre nel film è una donna (Maria Bello).



Nel film è completamente assente il programma "Mnemolandia" che nel romanzo serve per "vedere" i ricordi delle persone che vengono "tratte in salvo" dal campo profughi.



Le scene sono state girate su Cotton Avenue a Macon, in Georgia, che è stata modificata per apparire post-apocalittica. Alcuni edifici sono stati danneggiati da effetti pirotecnici, tra cui l'esplosione di un autobus che ha danneggiato diverse aziende.



Chloë Grace Moretz ha rivelato di aver letto il romanzo originale 3 volte. Ha detto che era molto eccitata all'idea di interpretare il suo personaggio preferito del libro.



Una scena di sesso tra Cassie ed Evan è stata tagliata dal film.



Cassie canta "Don't Panic" dei Coldplay durante i titoli di testa.



Nel libro Oompa è descritto come un ragazzino sovrappeso di 7-8 anni.



I protagonisti indossano occhiali speciali per vedere gli alieni che hanno invaso la terra, come accadeva nel film di John Carpenter Essi vivono (1988)



Il libro è ambientato a Dayton, nell'Ohio.



Le città del mondo distrutte nella sequenza dello tsunami sono Miami, Bangkok, Londra e New York.



Tye Sheridan e Mitchell Hope hanno fatto l'audizione per il ruolo di Ben Parish.



Nel libro Ringer ha i capelli neri ed è di origini asiatiche.



Secondo una e-mail Sony trapelata: Viggo Mortensen, Russell Crowe, Jason Clarke, Matthias Schoenaerts, James Badge Dale e Ethan Hawke sono stati considerati per il ruolo di Vosch, classificati rispettivamente dal primo al sesto. Sono stati considerati anche Guy Pearce, Demián Bichir, Luke Evans, Ben Foster, Joel Edgerton e Jared Leto.



Secondo una e-mail Sony trapelata: Natalie Portman, Jessica Chastain, Emily Blunt, Robin Wright, Rachel Weisz e Naomie Harris sono state considerate per il ruolo di Reznik, classificate rispettivamente dalla prima alla sesta. Sono state considerate anche Michelle Rodriguez, Marisa Tomei e Juliette Lewis.



Secondo film per il regista J Blakeson dopo La scomparsa di Alice Creed (2009).



Quando il Col. Vosch pronuncia il discorso al suo giovane soldato, cita da I Corinzi 13:11: "Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato".



Nel libro Cassie descrive gli occhi marroni di Evan Walker come "del colore del cioccolato".



Secondo una e-mail Sony trapelata: Mark Ruffalo, Joel Edgerton, Kyle Chandler, Jason Clarke e Liev Schreiber sono stati considerati per il ruolo di Bob.



Nel libro, Evan e Cassie avevano già pianificato l'invasione e l'esplosione. Nel film hanno avuto la fortuna di incontrarsi alla base militare.



Il film costato 54 milioni di dollari ne ha incassti nel mondo circa 109.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Henry Jackman (Ralph Spaccatutto, X-Men - L'inizio, Kong: Skull Island, Jumanji - Benvenuti nella giungla).

La colonna sonora include il brano "Alive" scritto da Adele, Sia e Tobias Jesso Jr. e interpretato da Sia.



TRACK LISTINGS:

1. Prologue

2. Tsunami

3. Aftermath

4. Wright Patterson

5. The Others

6. One Degree of Separation

7. Reznik

8. Cassie

9. In the Sights

10. A Call to Arms

11. Evan

12. Dayton

13. 5th Wave

14. Under Fire

15. Flashback

16. Extinction

17. Finding Sam

18. Getaway

19. Epilogue

20. Humanity

21. Vosch

22. Ringer

