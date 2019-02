Stasera in tv: "Red Land - Rosso Istria" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 8 febbraio 2019

Rai 3 stasera propone Red Land (Rosso Istria), film drammatico del 2018 diretto da Maximiliano Hernando Bruno e interpretato da Francesca Amodio, Enrico Bergamasco, Valentina Bivona, Geraldine Chaplin e Franco Nero.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Francesca Amodio: Lucia Visantrìn

Enrico Bergamasco: Maresciallo Parisse

Valentina Bivona: Giulia Visantrìn da giovane

Vincenzo Bocciarelli: Mario Bellini

Eleonora Bolla: Adria Visantrìn

Vittorio Boscol: Carabiniere

Leopoldo Bottero: Padre Staniscia

Paolo Braghetto: Contadino

Maximiliano Hernando Bruno: Giorgio Staniscia

Sandra Ceccarelli: Madre Visantrìn

Geraldine Chaplin: Giulia Visantrìn adulta

Emanuela De Rossi: Contadina Italiana

Eleonora Fuser: Madre Staniscia

Selene Gandini: Norma Cossetto

Monica Garavello: Noemi

Romeo Grebensek: Mate

Franco Nero: Professor Ambrosin

Alessandro Trotta: Andrea

Maria Vittoria Casarotti Todeschini: Licia Cossetto





La trama

Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte degli anglo–americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana.





Curiosità