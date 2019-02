Stasera in tv: "L'esorciccio" su Rete 4

[Per guardare una clip del film clicca sull'immagine in alto]

Ciccio Ingrassia: l'Esorciccio

Lino Banfi: Pasqualino Abate

Didi Perego: Annunziata, moglie di Pasqualino

Mimmo Baldi: Satanetto

Salvatore Biondo: il diavolo dell'amuleto

Barbara Nascimbene: Barbara Abate

Romano Sebenello: Luigino Abate

Luigi Bonos: dottor Schnautzer

Tano Cimarosa: Turi Randazzo

Ubaldo Lay: il tenente Sheridan

Salvatore Baccaro: la madre di Satanetto

Dante Cleri: Antonio Sgrò

Renato Malavasi: monsignor Evaristo

Franca Haas: Margherita

Ada Pometti: la domestica

Lorenzo Piani: Armando

Doppiatori italiani

Franco Latini: Satanetto

Gino Pagnani: dottor Schnautzer

Francesca Palopoli: la madre di Satanetto

Luigi Abate (Mimmo Baldi) figlio del sindaco Pasqualino Abate (Lino Banfi), trova un amuleto che ha la capacità di scatenare una possessione demoniaca in chiunque entri in contatto con l'oggetto. Portato l'amuleto a casa i demoni al suo interno iniziano a possedere l'intera famiglia Abate. A questo punto alla famiglia in balia dei demoni viene consigliato di rivolgersi a L'esorciccio (Ciccio Ingrassia), uno scalcinato mago e sedicente guaritore, che arriva nella casa degli Abate e comincia la sua lunga, estenuante e spassosa lotta contro le varie incarnazioni del maligno.

Dopo l’esaurimento nervoso e la lunga convalescenza successiva ad una operazione d’ulcera, mi sentivo un uomo finito mentre Franco aveva continuato da solo. La coppia sembrava irrimediabilmente sciolta e decisi di dimostrare soprattutto a me stesso che avevo ancora qualcosa da dire. Fondai cosi nel ’73 una piccola casa di produzione, l'"Ingra Cinematografica" e proposi ai produttori il soggetto di "Paolo il freddo" con Lino Banfi protagonista, parodia di "Paolo il caldo" con Giancarlo Giannini. La proposta non fu accettata perché il mio nome come regista senza Franco non era garanzia sufficiente; incoraggiato dai distributori mi riavvicinai a Franco e lo scritturai. Ritornai così con il mio antico partner: mi dava sicurezza e in alcuni momenti si rivelo determinante per la soluzione di un film che si presento più difficile del previsto...incoraggiato dai risultati e dal successo nel 1975 volli rischiare di più incontrando anche una maggiore disponibilità nei distributori e diressi così "L’esorciccio" senza Franco. La nuova avventura consentiva di esprimermi in piena autonomia sottraendomi ad una eventuale soggezione psicologica nei confronti del mio compagno e di verificare la reale considerazione del pubblico nei miei confronti. La parodia del titolo già di per se garantiva il 50% del successo. Mi fu anche concesso di utilizzare Lino Banfi, agli inizi della carriera cinematografica che diede buona prova, di se. Rispetto a "Paolo il freddo", che era anche prodotto da me, "L’esorciccio" partiva con un budget molto basso che la distribuzione DVAR International non copriva del tutto. Per ovviare a questo limite ho fatto di necessita virtù trasformando addirittura in set casa mia e utilizzando quasi tutta la pellicola girata, con un cast impegnato soltanto pochissimi giorni. Anche se il titolo metteva in evidenza il mio nome, il vero protagonista era Banfi. Mi è comunque restata la curiosità di vedere Franco alle prese con il diavolo e gli esorcismi, infatti quando ci riavvicinammo avevo già pronto un soggetto per un seguito : "L’esorciccio contro King Kong", con tanto di plancia pubblicitaria raffigurante King Kong con in mano la sua testa e 1’Esorciccio, vestito di nero e munito di valigetta che tentava di salvarlo. Ma non si realizzò per i cambiamenti apportati da produttori e registi, compreso Lucio Fulci, che aveva in mente di fare "I figli di King Kong". Fallì anche il tentativo di una parodia di "Sandokan" con Banfi. Ero deciso a continuare sulla strada della produzione e della regia ma dovetti desistere per copioni insoddisfacenti che mi sottoponevano e per 1’amara constatazione di essere circondato da gente disonesta. Quello che non ci ho rimesso economicamente 1’ho versato in salute; ho indossato quegli abiti per non morire e mi posso ritenere soddisfatto di essere riuscito a farlo con Franco e da solo, nonostante le amarezze. Non è da escludere che prima o poi faremo un film interamente scritto, diretto e interpretato da noi.