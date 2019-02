The Trench, arriva lo spin-off horror di Aquaman

Di Federico Boni sabato 9 febbraio 2019

Non solo Aquaman 2. Ci sarà anche uno spin-off dal film di James Wan.

Incassati 1,109,447,042 dollari in tutto il mondo, in casa Warner/DC brindano al boom di Aquaman. Neanche i Batman di Nolan erano mai arrivati a simili incassi, con lo studios pronto non solo allo scontato sequel bensì anche ad uno spin-off horror.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Warner avrebbe ingaggiato gli sceneggiatori Noah Gardner e Aidan Fitzgerald per dar vita a The Trench, pellicola interamente incentrata sulle mostruose bestie incrociate dal re di Atlantide nel film firmato James Wan. Una scena particolarmente riuscita e inquietante, quella diretta dal regista di The Conjuring, ambientata nelle più cupe profondità dell'Oceano.

Lo spin-off ci racconterà la storia che si nasconde dietro questi orribili esseri marini, con alcun membro del cast di Aquaman contemplato. James Wan e Peter Safran produrranno il film, che avrà un budget ovviamente più limitato rispetto ai soliti titoli DC. Sconosciuti, per ora, cast e regista. Nei fumetti di Aquaman i Trench hanno fatto la loro prima comparsa nel 2011, in "The New 52".

