Dimensione terrore: il Blu-ray con action figure di "Night of the Creeps"

Di Pietro Ferraro domenica 10 febbraio 2019

Dagli States un'edizione Blu-ray da collezione e in edizione limitata dell'horror anni ottanta "Night of the Creeps" aka "Dimensione terrore".

Per chi come il sottoscritto è cresciuto a pane e horror anni '80 ci sono titoli che sono diventati dei piccoli cult personali, e tra questi c'è Night of the Creeps del 1986, uscito in Italia con il titolo Dimensione terrore.

Il film è una commedia horror fantascientifica, colma di citazioni, scritta e diretta da Fred Dekker già regista del classico Scuola di Mostri (Monster Squad), sceneggiatore del recente The Predator nonché autore del soggetto di un altro cult che viaggia, come "Dimensione terrore", sul filo della parodia, l'horror Chi è sepolto in quella casa? con William Katt meglio noto come protagonista della serie tv Ralph supermaxieroe.

"Dimensione terrore" come accennato viaggia sul filo della parodia, ma in realtà l'approccio si muove abilmente tra serio e faceto miscelando generi come gli horror con zombie, i film slasher e i b-movies con invasione aliena. Un mix decisamente gustoso che all'epoca purtroppo non funzionò bene al box-office, ma che con il trascorrere degli anni si è guadagnato un seguito di cultori, che saranno felici di una nuova versione Blu-ray del film che Scream Factory distribuirà negli States il prossimo 28 maggio. In collaborazione con l'artista NECA Devon Whitehead, Scream Factory offre un blu-ray in edizione estremamente limitata (3000 unità nei soli Stati Uniti e Canada), che viene fornito con una meravigliosa action figure di Tom Atkins.

L'action figure da 20 cm, realizzata in stile retrò, ritrae il detective Ray Cameron di Tom Atkins armato di fucile e con in mano una lattina di birra (molti ricorderanno Atkins anche in "1997: Fuga da New York" e "Halloween III"). ll cognome Cameron è ispirato al regista James Cameron, con altri personaggi, a partire dal protagonista Chris Romero interpretato da Jason Lively, che sono un tributo evidente di Dekker ad alcuni registi che hanno segnato la storia del cinema di genere degli anni '80 (Cameron, Romero, Carpenter, Cronenberg, Landis e Raimi)

Quando un esperimento alieno va storto, si schianta sulla Terra nel 1959 e infetta un giovane studente universitario. Ventisette anni dopo, il suo corpo criogenicamente conservato viene scongelato accidentalmente da alcuni aspiranti membri di una confraternita...e il campus è rapidamente invaso da creature aliene le cui vittime si trasformano in zombie.

Questa edizione limitata ed esclusiva di "Dimensione terrore" contiene:





Night of the Creeps [Edizione da collezione] Blu-ray a 2 dischi (con sovra-copertina)



Un'esclusiva action figure del Detective Ray Cameron di 20 cm in edizione limitata di NECA



Una seconda sovra-copertina realizzata esclusivamente per questa promozione - con nuova cover art dell'artista Devon Whitehead



Un esclusivo poster laminato da 45 cm x 60 cm - realizzato esclusivamente per questa promozione della cover disegnata dall'artista Devon Whitehead.



Per ora l'action figure di Tom Atkins è una parte esclusiva del Blu-ray di "Dimensione terrore" presentato su ShoutFactory.com, ma speriamo che NECA la proponga in futuro anche in un edizione singola.

Fonte: Bloody Disgusting