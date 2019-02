BAFTA 2019, i vincitori - trionfano Roma e La Favorita

Di Federico Boni domenica 10 febbraio 2019

Sono stati assegnati gli Oscar del cinema inglese.

Bafta 2019, le nomination - domina La Favorita, c'è Dogman di Matteo Garrone Annunciate le nominagion ai BAFTA 2019, Oscar del cinema inglese. La 72esima edizione dei BAFTA Awards, premi Oscar del cinema inglese assegnati presso la Royal Albert Hall di Londra, ha avuto due vincitori. La Favorita di Yorgos Lanthimos, premiato con 7 Bafta dopo aver strappato 12 nomination, ma soprattutto Roma di Alfonso Cuaron, che si è fermato a quota quattro premi. Ma 4 Bafta pesantissimi, ovvero miglior film, miglior film straniero, miglior regia e miglior fotografia.

La Favorita ha invece strappato quelli come miglior film britannico, per la miglior attrice protagonista (Olivia Colman) e la miglior attrice non protagonista (Rachel Weisz), oltre ai costumi, alla sceneggiatura originale, al trucco e parrucco e alle scenografie. In festa anche Bohemian Rhapsody, che ha visto Rami Malek trionfare in qualità di miglior attore, con Mahershala Ali miglior attore non protagonista, BlackKklansman di Spike Lee miglior sceneggiatura non originale, A Star is Born miglior colonna sonora, Vice miglior montaggio e Black Panther migliori effetti speciali. Michael Pearce ha vinto il Bafta per il miglior esordio, con Beast, mentre Letitia Wright di Black Panther quello come miglior promessa futura. Spider-Man: Into the Spider-Verse, infine, ha conquistato il premio per il miglior lungometraggio animato.

Dogman di Matteo Garrone, nominato tra i migliori film stranieri, è tornato a casa a mani vuote.

BAFTA 2019 i vincitori

'Roma'

Leading Actress

Olivia Colman – The Favourite

Leading Actor

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Director

Roma – Alfonso Cuaron

Costume Design

The Favourite – Sandy Powell

Film Not in the English Language

Roma

Special Visual Effects

Black Panther – Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack, Dan Sudick

Outstanding Debut By A British Writer, Director or Producer

Beast – Michael Pearce (Writer/Director), Lauren Dark (Producer)



Cinematography

Roma – Alfonso Cuaron

Supporting Actor

Mahershala Ali – Green Book

Original Screenplay

The Favourite – Deborah Davis, Tony McNamara

Original Music

A Star is Born – Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Adapted Screenplay

BlackKklansman – Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott



Rising Star

Letitia Wright

Supporting Actress

Rachel Weisz – The Favourite

Makeup and Hair

The Favourite – Nadia Stacey

Editing

Vice – Hank Corwin

Sound

Bohemian Rhapsody – John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst

British Short Film

73 Cows - Alex Lockwood

Production Design

The Favourite – Fiona Crombie, Alice Felton

Animated Film

Spider-Man: Into the Spider-Verse - Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord -

Outstanding British Film

The Favourite

Fonte: HollywoodReporter